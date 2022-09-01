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國家動物園成功孵育2隻藍嘴鳳冠雉

記者張筠／華盛頓報導
華府國家動物園近日成功孵化出兩隻雌性藍嘴鳳冠雉。（國家動物園提供）
華府國家動物園近日成功孵化出兩隻雌性藍嘴鳳冠雉。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)近日成功孵化出兩隻極度瀕危(critically endangered)的藍嘴鳳冠雉(blue-billed curassows)，目前這兩隻雌性小雉接受特別照顧，不開放觀賞。

第一隻小雉名為「Aluna」，在8月5日成功孵出，它是六歲母雉「Jackie」和16歲公雉「JB」的第一隻幼崽；另一隻小雉名為「Lulo」，8月28日成功孵化。

動物飼養員安德森(Heather Anderson)表示，見證小雉成功孵出堪稱她的「夢想時刻」，「從作為動物飼養員的第一年起，我的目標就是繁殖藍嘴鳳冠雉，如今看著這些小雉能進食、整理羽毛，慢慢成長，令我欣喜又激動，並感嘆生命的奇妙。」

動物園表示，這兩隻小雉由人工飼養，確保它們的生存。

藍嘴鳳冠雉是哥倫比亞特有的一種鳥類，多棲息在亞熱帶或熱帶的低地潮濕森林，但因棲息地不斷受威脅而極度瀕危，動物學者預測目前的野生藍嘴鳳冠雉數量在1000到2500隻之間。

華府國家動物園表示，在「Aluna」和「Lulo」誕生後，北美現共有73隻藍嘴鳳冠雉，雄性多於雌性，因此這兩隻雌性小雉的到來也給該物種帶來更多希望。

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