我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

旅遊復甦 華府去年訪客逾1900萬 回升至疫前78％ 經濟收益達54億

記者張筠／華盛頓報導
華府2021年共有1910萬人次的遊客，共消費54億元。（記者張筠 / 攝影）
華府2021年共有1910萬人次的遊客，共消費54億元。（記者張筠 / 攝影）

華府遊行業組織「Destination DC」近日公布年度報告，數據顯示華府旅遊業2021年已逐漸從疫情衝擊中恢復，全年遊客達1910萬人次，已回升到疫情前的78%，此外，2022年有26家酒店新開張或翻新完畢，預料未來將吸引更多訪客到來。

2021年華府遊客共1910萬人次，數量近疫情前的78%，其中有1880萬是國內的旅遊者，不到27萬的遊客來自其他國家，遠低於2019年時的180萬，不過已比2020年增加了21%，各國的防疫和旅遊限制放寬，預計未來遊客將持續回升。

該報告顯示，2021年來到華府的國內、外遊客，共花費54億元，比2020年增長45%，不過仍只是疫情前的一半多，2019年的華府遊客共消費82億元。

「Destination DC」目前持續拓展歐洲市場，投放更多廣告，舉行大型活動，吸引國際商務旅客，該組織總裁兼首席執行官弗格森(Elliot Ferguson)表示，商務旅行能在短期內帶來較高的經濟利潤，商務活動一般待的時間較長，且會議結束後與會者大都會留在當地旅行，甚至還會帶親友參加，整體而言經濟效益高。

國際旅客約占華府遊客的7%，但消費額卻高占旅遊市場的27%，「國際市場更能給華府旅遊業帶來長期穩定的收益，能更快推動華府經濟成長。」

2022年華府已累計舉行19場城市間的書展、會議，帶來39萬4000晚的酒店房間訂單，初估經濟效益將達2億6500萬元，「Destination DC」預測2023和2024年的情況將相差無幾。

2022年華府共有26家新開酒店或翻新完成的酒店，全市增加近6000間房間，旅客因此有更多選擇，更便利造訪市中心、聯合廣場(Union Market)、海鮮市場The Wharf等繁華且充滿活力的地區。

華府 疫情 遊行

上一則

費城租金漲不停 中位月租1879元創新高

下一則

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

延伸閱讀

大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝

大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝
華府足球隊員羅賓森遇劫中彈 2嫌在逃

華府足球隊員羅賓森遇劫中彈 2嫌在逃
華府公校開學 5萬學生重返校園 滿12歲須打新冠疫苗

華府公校開學 5萬學生重返校園 滿12歲須打新冠疫苗
華府書友會 9/3談詩經裡的昆蟲隱喻

華府書友會 9/3談詩經裡的昆蟲隱喻
法官：華府無權強制公職打疫苗 須終止並撤銷懲處

法官：華府無權強制公職打疫苗 須終止並撤銷懲處

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

2022-08-27 02:14
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22
阿靈頓生活機能完善，餐廳、咖啡廳、書店和公園等資源充足。（記者張筠 / 攝影）

最適合家庭生活城鎮 阿靈頓排名全美第3

2022-08-25 02:15

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」