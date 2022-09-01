旅遊復甦 華府去年訪客逾1900萬 回升至疫前78％ 經濟收益達54億

華府2021年共有1910萬人次的遊客，共消費54億元。（記者張筠 / 攝影）

華府 旅遊行 業組織「Destination DC」近日公布年度報告，數據顯示華府旅遊業2021年已逐漸從疫情 衝擊中恢復，全年遊客達1910萬人次，已回升到疫情前的78%，此外，2022年有26家酒店新開張或翻新完畢，預料未來將吸引更多訪客到來。

2021年華府遊客共1910萬人次，數量近疫情前的78%，其中有1880萬是國內的旅遊者，不到27萬的遊客來自其他國家，遠低於2019年時的180萬，不過已比2020年增加了21%，各國的防疫和旅遊限制放寬，預計未來遊客將持續回升。

該報告顯示，2021年來到華府的國內、外遊客，共花費54億元，比2020年增長45%，不過仍只是疫情前的一半多，2019年的華府遊客共消費82億元。

「Destination DC」目前持續拓展歐洲市場，投放更多廣告，舉行大型活動，吸引國際商務旅客，該組織總裁兼首席執行官弗格森(Elliot Ferguson)表示，商務旅行能在短期內帶來較高的經濟利潤，商務活動一般待的時間較長，且會議結束後與會者大都會留在當地旅行，甚至還會帶親友參加，整體而言經濟效益高。

國際旅客約占華府遊客的7%，但消費額卻高占旅遊市場的27%，「國際市場更能給華府旅遊業帶來長期穩定的收益，能更快推動華府經濟成長。」

2022年華府已累計舉行19場城市間的書展、會議，帶來39萬4000晚的酒店房間訂單，初估經濟效益將達2億6500萬元，「Destination DC」預測2023和2024年的情況將相差無幾。

2022年華府共有26家新開酒店或翻新完成的酒店，全市增加近6000間房間，旅客因此有更多選擇，更便利造訪市中心、聯合廣場(Union Market)、海鮮市場The Wharf等繁華且充滿活力的地區。