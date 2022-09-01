狼谷公園9月18日音樂會 開放合唱團報名

狼谷國家表演藝術公園每年夏天舉行多場活動，9月18日將帶來「社區歡樂音樂會」。（記者張筠 / 攝影）

位於北維州 的狼谷國家表演藝術公園(Wolf Trap National Park for the Performing Arts)，近日邀請大華府 地區的合唱團踴躍報名參與9月18日下午5時的「社區歡樂音樂會」(Joyfully Together)，目前已有30個團體登記，但仍無華人 合唱團參加。

這項「社區歡樂音樂會」是狼谷國家表演藝術公園結合大華府合唱團展現歌唱力量的活動，希望藉此提升社區和諧及凝聚力，並激發藝術靈感。此節日由華盛頓合唱團博士尤金羅傑斯(Eugene Rogers)擔任藝術總監，演出包括大華府各種風格和流派的合唱組合，每個合唱團演出精簡，所有參與的團體聯合表演將為活動高潮，表演團體也與觀眾齊聲歌唱。

狼谷國家表演藝術公園為了達到同樂效果，除在埸觀眾外，還鼓勵大華府地區的合唱團加入，一起歡慶音樂團結的力量。「社區歡樂音樂會」將以一系列多樣化的聲樂合奏為特色。

大華府地區華人合唱團/樂團有意參加，可上網填寫表格。民眾也可自行購票入場觀賞。詳情及報名表、購票可登錄：https://bit.ly/3Qc3kFy