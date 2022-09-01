我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

狼谷公園9月18日音樂會 開放合唱團報名

記者王福權／維州報導
狼谷國家表演藝術公園每年夏天舉行多場活動，9月18日將帶來「社區歡樂音樂會」。（記者張筠 / 攝影）
狼谷國家表演藝術公園每年夏天舉行多場活動，9月18日將帶來「社區歡樂音樂會」。（記者張筠 / 攝影）

位於北維州的狼谷國家表演藝術公園(Wolf Trap National Park for the Performing Arts)，近日邀請大華府地區的合唱團踴躍報名參與9月18日下午5時的「社區歡樂音樂會」(Joyfully Together)，目前已有30個團體登記，但仍無華人合唱團參加。

這項「社區歡樂音樂會」是狼谷國家表演藝術公園結合大華府合唱團展現歌唱力量的活動，希望藉此提升社區和諧及凝聚力，並激發藝術靈感。此節日由華盛頓合唱團博士尤金羅傑斯(Eugene Rogers)擔任藝術總監，演出包括大華府各種風格和流派的合唱組合，每個合唱團演出精簡，所有參與的團體聯合表演將為活動高潮，表演團體也與觀眾齊聲歌唱。

狼谷國家表演藝術公園為了達到同樂效果，除在埸觀眾外，還鼓勵大華府地區的合唱團加入，一起歡慶音樂團結的力量。「社區歡樂音樂會」將以一系列多樣化的聲樂合奏為特色。

大華府地區華人合唱團/樂團有意參加，可上網填寫表格。民眾也可自行購票入場觀賞。詳情及報名表、購票可登錄：https://bit.ly/3Qc3kFy

華府 華人 維州

上一則

德州人語／只有你遇到 才知後果可怕

下一則

新州法官裁決：偽造滑倒肇因副校長復職

延伸閱讀

大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝

大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝
房貸利率明年降至4.5% 房市交易將放緩

房貸利率明年降至4.5% 房市交易將放緩
馬州喬郡公校 9/6起取消室內口罩令

馬州喬郡公校 9/6起取消室內口罩令
大華府擁槍自衛增 華人紛赴靶場學射擊

大華府擁槍自衛增 華人紛赴靶場學射擊
大華府僑務座談 與會僑胞暢所欲言

大華府僑務座談 與會僑胞暢所欲言

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

2022-08-27 02:14
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22
阿靈頓生活機能完善，餐廳、咖啡廳、書店和公園等資源充足。（記者張筠 / 攝影）

最適合家庭生活城鎮 阿靈頓排名全美第3

2022-08-25 02:15

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」