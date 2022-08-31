大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝

華府 足球隊隊員遭劫中槍的案件引起大華府乃至全美關注，新冠疫情 以來，華府及全美許多大城市發生的劫車案件明顯增加，華府今年截至目前共有326起劫車案件，其中73%涉及槍枝，而今年已被逮捕的嫌疑人中有66%為青少年。

羅賓森(Brian Robinson Jr.)是華府最近一名遇劫的受害人，他28日下午因遭青少年歹徒持槍劫車，在反抗過程中中彈，警方仍在追查兩名嫌疑青少年，市長包瑟(Muriel Bowser)表示，劫車本身就很惡劣，肆意使用武器傷人罪加一等，青少年也要為自己的行為負責。

市府和警方近兩年持續打擊青少年劫車及暴力犯罪，也與大華府相鄰的社區合作，馬州 喬治王子郡和華府警方已推展特別工作小組，加強警民溝通與合作，包括社區民眾向執法人員提供監控錄像，警方加強巡邏，通過教育培訓提高民眾的財產安全意識，並呼籲家長和學校收緊對青少年的管教。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)說，新冠疫情嚴重衝擊經濟和學校生活，很多青少年因家境、課業受影響，誤入歧途，若不及時遏止，不僅危及社會安全穩定，同時也會傷害他們未來人生。

華府市議會去年曾考慮推出新法，更改警方調查青少年嫌犯的方式，但遭市警反對，警方表示這將限制執法人員打擊暴力的範圍和力度，無法讓涉案少年認識到事態嚴重，華府警長康提(Robert Contee)也表示，如果缺乏適度的懲戒，可能進一步惡化案件增速。

華府另一名官員表示，汽車供應嚴重受疫情衝擊也衍生了劫車案件大增問題，包括劫車、竊車、盜走零件等惡劣案例都更多；全美許多大城市也面臨相似情況，芝加哥今年7月底已累計近1000起劫車案件，其中被捕的嫌犯超過一半是青少年。

芝加哥大學的調查指，多數犯罪青年都來自資源較匱乏的地區，他們缺乏網路資源，在疫情期間無法上課，也更容易在外遊手好閒。

馬州巴爾的摩今年已有423起劫車案，市府和市議會官員表示，除了管教青少年，提高辦案效率、避免累犯，市府也須完善城市基礎設施，因部分道路照明系統不足，容易滋生劫車等犯罪問題。