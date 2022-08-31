我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

大華府劫車激增 青少年嫌犯占多數 逾7成涉槍枝

記者張筠／華盛頓報導

華府足球隊隊員遭劫中槍的案件引起大華府乃至全美關注，新冠疫情以來，華府及全美許多大城市發生的劫車案件明顯增加，華府今年截至目前共有326起劫車案件，其中73%涉及槍枝，而今年已被逮捕的嫌疑人中有66%為青少年。

羅賓森(Brian Robinson Jr.)是華府最近一名遇劫的受害人，他28日下午因遭青少年歹徒持槍劫車，在反抗過程中中彈，警方仍在追查兩名嫌疑青少年，市長包瑟(Muriel Bowser)表示，劫車本身就很惡劣，肆意使用武器傷人罪加一等，青少年也要為自己的行為負責。

市府和警方近兩年持續打擊青少年劫車及暴力犯罪，也與大華府相鄰的社區合作，馬州喬治王子郡和華府警方已推展特別工作小組，加強警民溝通與合作，包括社區民眾向執法人員提供監控錄像，警方加強巡邏，通過教育培訓提高民眾的財產安全意識，並呼籲家長和學校收緊對青少年的管教。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)說，新冠疫情嚴重衝擊經濟和學校生活，很多青少年因家境、課業受影響，誤入歧途，若不及時遏止，不僅危及社會安全穩定，同時也會傷害他們未來人生。

華府市議會去年曾考慮推出新法，更改警方調查青少年嫌犯的方式，但遭市警反對，警方表示這將限制執法人員打擊暴力的範圍和力度，無法讓涉案少年認識到事態嚴重，華府警長康提(Robert Contee)也表示，如果缺乏適度的懲戒，可能進一步惡化案件增速。

華府另一名官員表示，汽車供應嚴重受疫情衝擊也衍生了劫車案件大增問題，包括劫車、竊車、盜走零件等惡劣案例都更多；全美許多大城市也面臨相似情況，芝加哥今年7月底已累計近1000起劫車案件，其中被捕的嫌犯超過一半是青少年。

芝加哥大學的調查指，多數犯罪青年都來自資源較匱乏的地區，他們缺乏網路資源，在疫情期間無法上課，也更容易在外遊手好閒。

馬州巴爾的摩今年已有423起劫車案，市府和市議會官員表示，除了管教青少年，提高辦案效率、避免累犯，市府也須完善城市基礎設施，因部分道路照明系統不足，容易滋生劫車等犯罪問題。

華府 疫情 馬州

上一則

深夜聚眾飆車愈演愈烈 芝警加強取締

下一則

全美最佳大學 MIT奪冠 伊州西北排14 芝大列16

延伸閱讀

華府足球隊員羅賓森遇劫中彈 2嫌在逃

華府足球隊員羅賓森遇劫中彈 2嫌在逃
華府公校開學 5萬學生重返校園 滿12歲須打新冠疫苗

華府公校開學 5萬學生重返校園 滿12歲須打新冠疫苗
大華府僑務座談 與會僑胞暢所欲言

大華府僑務座談 與會僑胞暢所欲言
華府書友會 9/3談詩經裡的昆蟲隱喻

華府書友會 9/3談詩經裡的昆蟲隱喻
伊州劫車飆升 舉證困難 檢方起訴挑戰大

伊州劫車飆升 舉證困難 檢方起訴挑戰大

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

女碰車門上的紙巾竟中毒 警：可能是試圖綁架

2022-08-25 11:09
在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

2022-08-30 15:35
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

2022-08-27 02:14
阿靈頓生活機能完善，餐廳、咖啡廳、書店和公園等資源充足。（記者張筠 / 攝影）

最適合家庭生活城鎮 阿靈頓排名全美第3

2022-08-25 02:15
芝大中國留學生李子堯因腦出血而緊急送醫(示意圖)，至今仍在加護病房。(芝大醫學中心臉書截圖)

芝大中國留學生腦出血 眾議員協助家人拿簽證來美

2022-08-30 11:22

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑