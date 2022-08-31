大華府擁槍自衛增 華人紛赴靶場學射擊

大華府有許多室內靶場提供相關的射擊培訓課，幫助民眾培養正確擁槍觀念，練習射擊。（取自Gilbert靶場官網）

新冠疫情、族裔矛盾、國際衝突、社會動蕩的環境趨勢下，擁槍自衛成為華人 社區熱議話題。尤其近日大華府 華裔社區發生幾宗入室搶劫案，大華府多家靶場提供的相關訓練，因此吸引不少華人參與。

美國不可能禁槍，只能控槍，因此需培養正確的擁槍觀念，時勢所趨，越來越多華人對「擁槍」改持正面態度，認同槍枝是遇到危險時可自保的武器。幾年前，賭城發生槍擊事件，很多人以為槍響是音樂會的特效，沒反應過來，但曾到過靶場，聽過槍響的人都知道出事，逃生機會相對增加。

槍枝在美國十分普遍，但要實際使用必須透過靶場專業人士的指導，若住在獨立房屋，為居家安全，建議可買槍自衛，並到靶場練習射擊。大華府地區很多靶場提供射擊訓練課，教導基本的槍械安全、持槍、瞄準、填彈、裝回彈匣、重新上膛等操作。

美國公民和綠卡持有者都可買槍，然而對大部分華裔來說，參加靶場射擊訓練課更顯重要。靶場練槍射擊適合男女老幼，雖然各州規定不盡相同，但一般滿12歲者就可參加。

大華府地區有幾家供初學者練習真槍實彈的靶場，包括馬州 羅克維爾Gilbert室內靶場(https://gilbertindoorrange.com)、馬州巴爾的摩Guntry室內靶場(https://www.guntry.com)、北維州勞登郡Silver Eagle室內靶場( https://silvereaglegroup.com)、北維州美國步槍協會室內靶場(https://nrahqrange.nra.org)。

各靶場都有自己的規定，建議前往前上網查詢詳情，一般靶場要求顧客必須出示有效身分證才能進入。