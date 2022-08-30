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馬州、維州身分盜竊案 疫後飆升1倍

記者張筠／馬州報導

大華府一家身分驗證公司的數據顯示，馬州和維州的身分盜竊案比新冠疫情爆發前幾乎翻倍，大量民眾遭詐騙而損失錢財，或個人信息外洩。

造成這類案件數量激增，主要原因包括線上服務擴增，日常生活與網路緊密結合，此外在通貨膨脹的背景下，很多民眾急於查找各種優惠，沒有充足的網路安全意識，容易上當受騙。

Intellicheck公司專門提供身分驗證和欺詐檢測服務，該公司首席執行官路易斯(Bryan Lewis)表示，新冠疫情爆發後，馬州的身分盜竊案增長了1.88倍，維州增長1.94倍，疫情後網路活動大增，很多詐騙分子冒充銀行、政府機構、甚至執法部門來騙取民眾信息，多數不法分子甚至向受害者施壓，讓他們感到不安，從而立即聽信詐騙分子的謊言，掏出錢財或透露個人信息。

由於通貨膨脹、經濟下滑，許多民眾積極尋找網路優惠省錢，也讓詐騙份子有機可乘，路易斯說，不要輕易相信網路廣告，「看起來過於優惠的內容多數都是陷阱」，若遇到類似的促銷，民眾首先須驗證發廣告方的可信度，確認是否為真實商家，方法包括檢查郵件地址，到商家官方網站確認是否有相似信息，回撥電話以確認對方機構為合法商家，「千萬不要輕信郵件或短信，有些網路鏈接只要點開就是陷阱。」

詐騙 疫情 馬州

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