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大華府僑務座談 與會僑胞暢所欲言

記者王稚融／馬州報導
華府僑教中心近日舉行「建言與討論」僑務工作座談會。（記者王稚融 / 攝影）
華府僑教中心近日舉行「建言與討論」僑務工作座談會。（記者王稚融 / 攝影）

華府僑教中心日前舉行僑務座談會，邀請僑務榮譽職人員、僑團負責人、和各界僑界賢達等40人參加，會中討論僑胞、僑教、僑商和僑務通訊等中心議題，座談建言將彙整作送交僑委會11月大會。

駐美代表處公使鄭榮俊表示，因疫情影響，兩年來首次舉辦此類活動，鼓勵僑胞暢所欲言，為國建言，蒐集到的訊息和建議將由十位僑務榮職人員帶回台灣。

華府僑教中心主任郭大文主持會議，鼓勵僑青加入僑社服務網絡及加強推動僑社傳承；推動智能僑委會，跨境便捷服務僑胞；強化台灣華語文學習中心輔助機制，推廣正體字教學及台灣多元文化；發展僑生人才大聯盟，結合各界力量擴大培育及留用優秀僑生；推廣僑務電子報平台，建構友台報導網等。

僑務諮詢委員李治瑞提醒，應提交書面建言，並持續追蹤確保執行；電腦專家僑務顧問黃百聰表示，僑胞卡的發行如果能製作Apps，將更方便連結僑胞、僑商，及國內商家。

大華府地區中文學校聯誼會總幹事汪良元表示，感謝僑教中心重視僑居地二、三代子女的僑教，在疫情中仍舉辦運動會和夏令營，未來希望讓高中生參與台灣對僑居地主流的政策宣傳，提高年輕人參政興趣，並進一步了解台灣。

領務組祕書梁玉珊也向民眾說明目前台灣政府的出入境政策，及未來改進方向和可能的開放時程。

僑委會今年將發行／換發二代僑胞卡「i僑卡」，整合單一數位帳號，記錄海外僑民每次與僑委會互動，如參加線上課程、返台參加活動及完成培訓認證等，同時也將依據「i僑卡」收集到的資訊，進行大數據統計分析，以便依據台商、僑生、僑青等不同族群需求提供進階服務。

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