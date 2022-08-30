華府足球隊員羅賓森遇劫中彈 2嫌在逃

23歲的羅賓森28日遭持槍劫車，在反抗中臀腿中槍，手術後情況穩定。（取自球隊官網）

華盛頓足球隊「Washington Commanders」隊員羅賓森(Brian Robinson Jr.)，28日在華府 東北部遭歹徒持槍劫車，期間他企圖反抗而遭劫匪開槍擊中，經手術 後傷勢已穩定，華府警方29日表示，兩名青少年嫌犯仍在逃，呼籲民眾踴躍提供線索並提高警覺。

華府警長康提(Robert Contee)29日表示，28日下午5時30分左右，羅賓森在10街和H街附近的Crab Boss等待取餐時，兩名青少年試圖搶走他的白色Dodge Charger SRT Hellcat車，羅賓森立即與其中一人扭打並搶走該嫌的武器，這時另一名劫匪同夥開槍，羅賓森臀部和大腿中槍。

今年23歲的羅賓森原預計在本賽季作為指揮官首發，卻意外中槍送醫，預計將需一段時間康復，他29日通過社交平台表示「手術進展良好，謝謝大家的祈禱」；總教練李弗瑞(Ron Rivera)也表示羅賓森恢復良好。

康提表示，警方在現場查獲一把作案槍枝，兩名青少年嫌疑人疑涉及另一起竊車案件，他們在26日下午4時於馬州喬治王子郡(Prince George's County)的Temple Hills附近偷了一輛車，警方在28日晚7時20分在Landover發現該車輛，目前這兩名嫌疑人仍在逃，一人身穿深色上衣，另一人的上衣有黃色笑臉圖案，警方呼籲有線索的民眾舉報。

康提說，持槍劫車案件令民眾非常不安，還好與相比去年，此類犯罪案件沒有增長；市長包瑟也持續打擊暴力犯罪 ，目標清空街道上的所有槍枝，「民眾需要負責任的持槍，尤其青少年，若犯罪，必須承擔後果。」