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華府公校開學 5萬學生重返校園 滿12歲須打新冠疫苗

記者張筠／華盛頓報導
華府公校29日開學，滿12歲者須在明年1月3日前完成新冠疫苗接種。（華府公校提供）
華府公校29日開學，滿12歲者須在明年1月3日前完成新冠疫苗接種。（華府公校提供）

華府公校系統(DCPS)28日開學，約5萬名學生返校，市府要求學生開學前須提交陰性的新冠檢測證明，12歲以上學生須接種新冠疫苗，不過近日市府將接種截止日延長，學生只要在2023年1月3日前完全接種即可；市府也持續增加警力，加強超速執法，維護校園安全。

市府去年通過規定，將新冠疫苗納入滿12歲學生在學期開始前必須接種的疫苗之一，近日則延長了接種限期，新規要求滿12歲的學生在2023年1月3日前完全接種新冠疫苗，有特殊健康需求的學生可申請豁免；學前班至5年級的學生在10月11日前須完成所有常規兒科免疫接種，6至12年級須在11月4日前完成。

目前華府公校系統仍有多達150個教師職缺，比去年同期增加50個，不過公校系統也在持續推動為教師加薪，華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)稱，華府公校提供給教師的薪資在全美屬於較高標準，他也有信心能讓教師留任，並招聘到更多教育人才。

華府公校新學年將不會設置學校警察專員(SRO，俗稱校警)，菲力彼說，「很遺憾市議會撤銷此職」，為了確保校內及附近安全，市府將持續增添能協助管理學校事務的警力，華府公校也將師生應對突發狀況的培訓投入加倍，強化因應校園槍擊等威脅的教育及訓練。

針對校園安全，華府市長包瑟(Muriel Bowser)近日宣布「減速運動」(Slow Down Campaign)，提醒開車駕駛行經校園附近時，時速不得超過15哩。

此前獨立審查機構發現華府公校在基礎設施方面尚未滿足開學要求，仍有冷氣、廁所、空氣過濾器等設備待維修，目前全市有約80所學校的冷暖空調系統(HAVC)須翻新和修理。

公校 華府 疫苗

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