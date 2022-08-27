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華府連環槍擊案2死 疑幫派報復

記者張筠／華盛頓報導

華府24日連續發生四起槍擊案，造成兩人死亡，多人受傷，警方現已捕獲三名嫌疑人，執法人員稱，其中三起案件應有關聯，可能涉及幫派衝突和報復行為，嫌疑人疑鎖定目標攻擊，警方仍在追蹤涉案車輛，呼籲民眾踴躍提供線索。

24日下午12時45分左右，O路和Capitol路交會附近的一棟老年公寓也發生致命槍擊，警方引述目擊者稱，涉案團夥下午駕駛一輛黑色SUV在O路附近作案後逃跑，兩名受害者當場被擊斃，另有三人受傷送醫。

同日晚上7時20分左右，Quincy Place東北路段又發生三起宗槍擊案，距離下午案件發生地點僅隔幾條街；警方到場時發現兩名男子中槍，另一名中槍男子自行走到附近醫院，三名中彈者皆無生命危險。

華府警長康提(Robert Contee)表示，現已逮捕三名嫌疑人，分別是29歲的華府居民卡里·傑克森(Kharee Jackson)、35歲的華府居民伯尼爾·傑克森(Pernell Jackson)、35歲的馬州居民特諾(Charles Turner)，並查獲五把槍械。

康提說，現有調查顯示，槍擊可能涉及幫派之間的報復行為，早已設定槍擊目標，兩名死者分別為53歲和43歲，另外三名受傷男子也都50多歲，「多數槍擊案的受害者是20多歲至30多歲，因此這次的連續槍擊案較為罕見」，警方仍在調查背後原因。

24日第一起槍擊案發生於毒品交易地點附近，警方隨後表示案件很可能與毒品交易有關，但隨後又接連發生三起槍擊案，警方表示可能另有緣由。

警方仍在追蹤一輛2020年的黑色Hyundai Santa Fe車，維州牌照，呼籲附近商家和居民提供線索、錄像資料，知情者可撥打(202)727-9099或匿名短信至50411。

槍擊 華府 毒品

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