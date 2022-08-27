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因疫得福 馬州姊妹外送螃蟹走紅 首家實體餐廳將開張

記者張筠／馬州報導
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）
米德爾頓姊妹在疫情期間失業，但因此創立大華府首家螃蟹外送公司，如今服務擴展到全國，並開設首家實體餐廳。（米德爾頓姊妹提供）

馬州米德爾頓雙胞胎姊妹(Rae and La Middleton)在新冠疫情爆發之初丟了工作，但她們突發靈感，創業開辦一家專做外送螃蟹餐點的公司，兩年多來，服務不僅擴展到全國，她們的第一家實體餐廳也於近日開張，姊妹倆因「疫」得福。

米德爾頓姊妹兩人擁有烹飪學位，2020年3月因疫情衝擊餐飲行業而丟了工作，但她們沒有一蹶不振，兩人某天早上突然很想吃螃蟹，意識到馬州附近沒有專做螃蟹外送的服務，由此萌生創業想法，開辦以她們名字為名的R&L螃蟹公司，全力拓展新市場。

創業之初歷盡千辛萬苦，因人力有限，公司大小事務都由姊妹兩人親力親為，雖然辛苦但她們也樂在其中，勤懇為社區服務，即便是訂單不斷，每份餐點都仍由堅持現做，並在30分鐘內送達顧客指定地點。

近日她們的R&L螃蟹公司迎來兩周年紀念，積累了一定顧客基礎和經營實力，她們的首家實體餐廳也在馬州哥倫比亞市(Columbia)開張，「目前我們仍是大華府唯一提供螃蟹外送的公司」，而R&L螃蟹公司的外送服務也逐漸擴大到全國。

米德爾頓姊妹說，她們的「獨特烹飪祕方」讓螃蟹口味與眾不同，用啤酒蒸過的螃蟹有特殊的香味，「至於是哪家的啤酒，肯定是不能說的祕密」。

除了店面的擴張，米德爾頓姊妹也增加了菜色選擇，起初她們提供藍蟹、蟹腿、蝦子，現在增添了蟹餅(crab cake)、螃蟹披薩等非常受歡迎的新菜品。

米德爾頓姊妹用心經營外送服務到開了實體店面，兩人不以此自滿，姊妹們將繼續擴大規模，並出書分享創業故事，鼓勵正在尋求機會的年輕人追求夢想，勇於嘗試。

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