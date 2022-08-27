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華府書展9/3登場 5華裔作者受邀交流

記者王福權／華盛頓報導
「第22屆全國書展」將於9月3日在華府舉行。（取自活動官網）
「第22屆全國書展」將於9月3日在華府舉行。（取自活動官網）

美國國會圖書館主辦的免費「第22屆全國書展」(National Book Festival)，將於9月3日在華府華埠附近的華盛頓國際會展中心(Walter Washington Convention Center)舉行。今年主題為「書籍讓你我相聚」(Books Bring Us Together)，從不同角度介紹優秀作家及書籍作品，今年也將有五位華裔作家與書迷們面對面交流。

放眼世界各國書展，美國書展規模雖不是最大，但兼具文學推廣、讀者交流、出版專業等多元角度，美國全國書展也因此極具活力與國際化。 

這場一年一度的美國書展也反映出版市場的變化與挑戰，國會圖書館的豐富藏書，彰顯美國出版界的魅力與實力，在此理念下，國會圖書館與讀者、作家共同展開新的閱讀體驗，激發鼓舞全民閱讀熱情，提升閱讀層次，開展新型態的閱讀嘉年華會。 

受邀出席今年全國書展的五位華裔作家包括：美籍華裔漫畫作家楊謹倫、新加坡華裔作家陳嘉欣、加拿大華裔年輕作家傅基姆、生於上海的華裔女作家龔婷婷、出生廣州的華裔女作家駱曼琴。

今年書展也將舉辦系列講座，包括詩歌、小說、青少年讀物、寫意生活、時事與科學、歷史傳記等，此外還邀請星級作家給家長和小朋友帶來「名作家講故事」活動。

美國國會圖書館全國書展每年匯集暢銷書作家和數千書迷，推出作者講座、小組討論、書籍簽名會等活動。自2001年第一屆全國書展以來，該活動已成為美國最著名的文學活動之一。

實體書展9月3日上午9時開放至晚8時，地址：801 Mt. Vernon Place NW, Washington, D.C.。此外即日起也已開始一系列線上的作家對談活動，詳情：https://bit.ly/3wbBtxW。

華裔 圖書館 新加坡

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