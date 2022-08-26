大華府雷根機場以南地鐵站 9月10日起關閉

大華府地鐵黃、藍線將從9月10日開始維修，部分車站將關閉至10月22日。（記者張筠 / 攝影）

大華府地鐵黃、藍線的部分路段9月10日將啟動兩階段的維修，雷根國家機場 站(Ronald Reagan National Airport Station)以南的六個車站，將從9月10日至10月22日關閉，黃線的部分隧道和橋體維修將持續2023年5月，因此黃線部分路段的服務將從今年9月10日至明年5月暫停，期間黃線服務將由綠、藍線取代。

今年黃、藍線的維修內容重點包括老舊隧道和橋體翻新，並推動開通未來新的Potomac Yard車站，北維州 許多社區的民眾通勤將受影響，首都捷運局(Metro)將在受影響地區提供免費的接駁車及停車位，藍線和綠線的服務也將相應增加，解決民眾通勤。

第一階段維修期間(9月10日至10月22日)，地鐵Franconia-Springfield站、Huntington站以及Van Dorn站將有免費Metroway公車和停車位，雷根國家機場站至New Carrollton站之間的藍線列車班次將增加，綠線服務也將增至每八分鐘一班；維州鐵路快車(VRE)也將於9、10月在受影響的地區提供免費服務。

第二階段維修期間(今年10月23日至明年5月)，所有地鐵站 將重開，黃線服務由綠線和藍線取代，藍線列車從Largo Town中心至Franconia-Springfield站、以及Huntington站至New Carrollton站的班次都將增至每12分鐘一班，綠線所有服務將增為每八分鐘一班，地鐵Franconia-Springfield站的非地鐵乘客(non-rider)停車位，在2023年夏季以前都不收費。