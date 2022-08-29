美亞理財“帶您瞭解年金市場最新動態” 8月27日舉辦公益講座完美結束

8月6日美亞理財保險公司特邀美國頂級律所的兩位合夥律師為大華府朋友們舉辦一場精彩的“遺產規劃專題講座”

美亞理財專家一直致力於帶您瞭解年金市場最新動態。為您分析和比較各類年金產品的特點和不同。 高紅利回報; 定期; 指數; 浮動收益; 哪一種年金好呢？如何選擇適合自己的年金產品？8月27日講座再次完美結束。如果您錯過了此次講座，需要專業資詢，請聯繫電話：301-728-4300查詢下次講座時間。

自疫情 以來，美亞理財公司已經舉辦了很多次不同專題的理財規劃線上講座，8月27日次講座是自疫情以來的第一次線下講座， 為了更好地服務於華府 社區，讓更多的客戶建立和完善財務規劃，美亞理財公司將繼續舉辦有關財產規劃，退休計畫，投資計畫和人壽保險 方面的線下講座。美亞理財公司誠摯感謝支持和協助辦理本次講座的美國天士力公司總經理孫鶴先生。

美亞理財保險公司於8月6日，特邀美國頂級律所的兩位合夥人(Partner) Cynthia Britain 和Sally Qin(秦元瑗)律師為大華府的朋友們做了一場精彩的“遺產規劃專題講座”。

兩位元主講律師以簡單易懂的語言解釋了各類信託及基金會的功能及適應人群，講座資訊深入簡出，引起了與會者的熱烈反響。 與會者紛紛針對個人的情況提出了相關問題，兩位律師以簡單易懂的語言及案例為聽眾的提問作出了清晰明確的解答，特別是在談到海外資產這一話題時更是引起大家的興趣。

兩位元律師以多年服務於香港及華語社區的經驗為聽眾講解了如何妥善處理海外資產以及合理的避稅方式，隨著聽眾們的積極參與討論和兩位律師的生動講解，把講座推向高潮，原定的一個半小時的講座最終以三小時完美結束。

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