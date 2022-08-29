波特那&蘇爾律師事務所談「在馬里蘭州需要行車記錄儀的3個原因」

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」。

儀表板攝錄機，俗稱“行車記錄儀”，可在您打開汽車 或汽車附近有動靜時錄製視頻。許多馬里蘭州的司機使用行車記錄儀來保護他們的權利，並在發生車禍 、遇到執法人員或道路上的其他事件時避免承擔責任。以下是您應該考慮採用這項科技的3個重要原因。

1. 在車禍糾紛中驗證您的立場

沒有司機願意在車禍後承認錯誤，只是為了看到他們的保險費上漲。如果責任方對乘客、行人、其他司機或個人財產造成傷害或損害，則尤其如此。行車記錄儀提供了對真實情況，真實、公正地描述。當另一個司機對所發生的事件撒謊或沒有目擊者幫助確定誰的過失時，這是很有用。

不幸的是，並非所有行車記錄儀都能清晰地捕捉到視頻，以作為試驗甚至保險公司的證據。考慮使用高端行車記錄儀以獲得最佳鏡頭。它們配備了高級功能，包括：1.聲音錄製 2.夜間視力 3.延時視頻 4.正面和背面覆蓋 5.高清和廣角視頻

一些行車記錄儀甚至有傳感器，可以跟踪汽車事故中車輛的速度和衝擊力。雖然這些功能肯定很有用，但重要的是要知道它們何時可以合法使用。

在馬里蘭州，未經乘客事先同意，在不知情的情況下記錄車內乘客是違法的。但是，記錄街道和停車場的活動是完全合法的。

請注意，您的行車記錄儀鏡頭可能會被用來指控您，因此您的駕駛習慣可能會決定您是否想要在您的車上安裝一個。如果您捲入了車禍，故意從相機中刪除事故鏡頭是違法的。

2. 保護自己免受執法

最近，警察和市民的遭遇成為頭條新聞，如果警察將他們攔下，許多司機擔心他們的安全和權利。

雖然在馬里蘭州記錄車內不知情的乘客是非法的，但您可以記錄值班警察。請記住，警察可能會因違反行車記錄儀而將您攔截。雖然在馬里蘭州安裝行車記錄儀是合法的，但確定行車記錄儀不會妨礙您的視線。雖然大多數安裝在擋風玻璃上的行車記錄儀都足夠小，不會造成危險，但您可以考慮安裝從車輛其他地方(例如後視鏡)，來安裝的行車記錄儀。

3. 停車時保持汽車安全

街道並不是行車記錄儀派上用場的唯一地方。您的汽車在停泊時也會受到損壞。行車記錄儀配備移動檢測器，當在您的汽車附近感應到移動時開始記錄。此功能可以幫助您記錄某人：1.回到你的車裡 2.停車時撞到你的車 3.故意損壞您的汽車。一些保險公司為使用行車記錄儀的司機提供折扣。如果您已經擁有或計劃購買行車記錄儀，請務必詢問保險公司您的保險折扣。

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，請致電聯繫我們的馬里蘭州律師或使用網頁上的表格。無論您是否擁有有關情況的行車記錄儀鏡頭，我們都可以幫助您證明您對事件的看法。我們提供免費的車禍諮詢，並為馬里蘭州、華盛頓特區和維吉尼亞州的客戶提供服務。請立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。