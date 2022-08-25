水上飛機往返大華府、紐約 僅80分鐘

順風航空近日推出新航線，往返馬州和紐約僅需80分鐘。（順風航空提供）

「順風航空」(Tailwind Air)公司去年推出水上飛機服務，近日該公司宣布增加新航線和服務，將從馬州 College Park機場直接飛往紐約曼哈頓 ，大大提升紐約與大華府 地區往返的便利性，全程只要80至85分鐘，每架飛機最多可載八名乘客。

「順風航空」去年提供在紐約曼哈頓市和波士頓市之間的跨水陸客運服務，航程只需75分鐘，將兩個城市的旅行時間減少了40%至60%；今年推出往返馬州College Park和紐約曼哈頓的新航線，在紐約的起降地點為曼哈頓東23街盡頭的東河(East River)碼頭。

「順風航空」聯合創始人、喬治城大學畢業生曼尼斯(Peter Manice)說，此水陸結合的客運服務增加民眾旅行方式的多元性，並縮短旅行時間，火車的通勤時間長，一般飛機的起降以及航班安排也有不便之處，因此水上飛機服務就成為良好的替代方案，「不用排隊起降，沒有停靠限制，對繁忙的現代人來說是很好的選擇。」

「順風航空」原計畫將大華府的起降地點選於波多馬克河(Potomac River)，靠近商業區，對本地居民和遊客更方便，但由於該區域有首都官員和執法部門經常使用的航道，有航天活動限制，「順風航空」因此將起降地點轉至馬里蘭大學(UMD)所在的College Park，該地有地鐵和公車，交通也很便利。

這項往返馬州和紐約的水陸客運服務單程票價在400至800元之間，每架飛機可乘八名乘客，航程約80至85分鐘，每周一至五分別有兩趟航班從紐約和馬州起飛，每周日各有一趟，曼尼斯說，未來可能視需求增加航班。

乘坐此類水上飛機同樣需要安檢，但僅需約十分鐘檢查證件和相關個人物品，大大減輕民眾旅行的時間負擔，「雖然這種交通方式更昂貴，但便利性仍是其他交通工具無法替代」，曼尼斯說，尤其往返大華府和紐約的民眾很多是為商務出行，節省時間非常重要。

「順風航空」現也推出促銷活動，9月10日前訂票者可享受「買一贈一」的優惠，詳情可登錄https://bit.ly/3CswSey。