我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

水上飛機往返大華府、紐約 僅80分鐘

記者張筠／華盛頓報導
順風航空近日推出新航線，往返馬州和紐約僅需80分鐘。（順風航空提供）
順風航空近日推出新航線，往返馬州和紐約僅需80分鐘。（順風航空提供）

「順風航空」(Tailwind Air)公司去年推出水上飛機服務，近日該公司宣布增加新航線和服務，將從馬州College Park機場直接飛往紐約曼哈頓，大大提升紐約與大華府地區往返的便利性，全程只要80至85分鐘，每架飛機最多可載八名乘客。

「順風航空」去年提供在紐約曼哈頓市和波士頓市之間的跨水陸客運服務，航程只需75分鐘，將兩個城市的旅行時間減少了40%至60%；今年推出往返馬州College Park和紐約曼哈頓的新航線，在紐約的起降地點為曼哈頓東23街盡頭的東河(East River)碼頭。

「順風航空」聯合創始人、喬治城大學畢業生曼尼斯(Peter Manice)說，此水陸結合的客運服務增加民眾旅行方式的多元性，並縮短旅行時間，火車的通勤時間長，一般飛機的起降以及航班安排也有不便之處，因此水上飛機服務就成為良好的替代方案，「不用排隊起降，沒有停靠限制，對繁忙的現代人來說是很好的選擇。」

「順風航空」原計畫將大華府的起降地點選於波多馬克河(Potomac River)，靠近商業區，對本地居民和遊客更方便，但由於該區域有首都官員和執法部門經常使用的航道，有航天活動限制，「順風航空」因此將起降地點轉至馬里蘭大學(UMD)所在的College Park，該地有地鐵和公車，交通也很便利。

這項往返馬州和紐約的水陸客運服務單程票價在400至800元之間，每架飛機可乘八名乘客，航程約80至85分鐘，每周一至五分別有兩趟航班從紐約和馬州起飛，每周日各有一趟，曼尼斯說，未來可能視需求增加航班。

乘坐此類水上飛機同樣需要安檢，但僅需約十分鐘檢查證件和相關個人物品，大大減輕民眾旅行的時間負擔，「雖然這種交通方式更昂貴，但便利性仍是其他交通工具無法替代」，曼尼斯說，尤其往返大華府和紐約的民眾很多是為商務出行，節省時間非常重要。

「順風航空」現也推出促銷活動，9月10日前訂票者可享受「買一贈一」的優惠，詳情可登錄https://bit.ly/3CswSey。

馬州 曼哈頓 華府

上一則

前11區區長唐信服刑 關押威州監獄

下一則

任新州州參議員達35年 萊斯月底退休

延伸閱讀

一洲焦點／紐約佛州初選、學貸與川普、烏俄戰爭半年

一洲焦點／紐約佛州初選、學貸與川普、烏俄戰爭半年
房貸利率驟增 大華府12%房產交易取消

房貸利率驟增 大華府12%房產交易取消
紐約全新「皮內注射」猴痘疫苗 1.2萬劑下午6時可預約

紐約全新「皮內注射」猴痘疫苗 1.2萬劑下午6時可預約
紐約這家書店擁書5萬冊 媲美一座圖書館

紐約這家書店擁書5萬冊 媲美一座圖書館
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
佛州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）一條高速公路20日發生逆行撞車事故，導致五人死亡。（NBCMiami影片截圖）

男逆向行駛佛州高速公路撞車 5死1傷

2022-08-21 03:43

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包