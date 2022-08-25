全美最年輕非裔飛行員 華府17歲少年圓夢

拜凌爾夢想進入空軍學院學習。（拜凌爾提供）

華府 17歲學生拜凌爾(Christopher Ballinger)近日順利通過飛行員考試，成為全美最年輕的非裔 飛行員，他夢想在高中畢業後加入空軍學院，他也用自己的經歷鼓勵同齡人「當機會來臨時不要猶豫，抓住機會才能向夢想邁進。」

17歲的拜凌爾近日順利通過考核，成為全美最年輕的非裔飛行員。（拜凌爾提供）

拜凌爾是華府Sidwell Friends高中的學生，今年暑期順利完成為期八周的「美國空軍初級飛行學院計畫」，該項目有數千名學生報名，但最終只有數百人能通過考核參加，完成培訓也要經歷重重考驗。

拜凌爾說他從小就喜歡飛行，到新的地方探索，因此當他得知此項目，二話不說就報名參加，「每天早上5時起床，要接受多項筆試和飛行測驗」，拜凌爾表示他已在空中飛行超過55小時，「完成培訓取得證書很有成就感，也非常激動，但我知道這也僅是一段旅途的開始。」

拜凌爾從小喜歡飛行，並愛到各地探索，有明確的「飛行夢」。（拜凌爾提供）

拜凌爾通過考核，成為全美最年輕的非裔飛行員，他期望未來進入空軍學院學習，「當機會來臨時不要猶豫，就算不清楚未來方向，只要有熱情，就要勇敢嘗試」，許多年輕人在新冠疫情 後失去目標或動力，拜凌爾於是用自己的經驗鼓勵同齡人，「多數情況下，嘗試會帶來意想不到的收穫，長遠來看，勇敢抓住機會才能不斷向夢想邁進。」