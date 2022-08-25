最適合家庭生活城鎮 阿靈頓排名全美第3

阿靈頓生活機能完善，餐廳、咖啡廳、書店和公園等資源充足。（記者張筠 / 攝影）

房地產科技初創公司Opendoor近日發布「全美最適合家庭生活之城鎮」榜單，維州阿靈頓(Arlington)奪得第三，該城公園設施完善，綠化良好，餐廳咖啡 店等商家多元，社區凝聚力強，適合家庭生活。

由於養育兒童的經濟和生活壓力不斷增加，Opendoor根據公園設施、野餐場地、游泳池、到學校距離、餐飲業發展、社區氣氛等項目，為全美各大城鎮排名，選出15個最適合家庭生活的城鎮，讓有孩子的家庭在購房時有更多參考。

Opendoor的報告指出，疫情後，家長更重視孩子們的社交和戶外活動空間，因此多傾向選擇公園、文娛活動中心等資源更充足的城鎮；阿靈頓以良好的社區治安、生活機能完善而名列前茅，在全美範圍內僅次於麻州的劍橋(Cambridge)和新澤西州的摩崖公園(Cliffside Park)。

最適合家庭生活城鎮 資料來源：Opendoor網站

報告顯示，戶外活動空間對兒童的心理健康有益，也能提高身體免疫力，並有助於培養他們的創造力，生活多元對家長的工作效率也有好處，能平衡育兒壓力；除了生活資源豐富多樣，阿靈頓的學區也排名靠前。

報告指出，阿靈頓的社區凝聚力較好，餐飲、咖啡廳、書店等商家密度較高，交通發達，且人行道、自行車道完善，社交機會多，老少咸宜。

全美前15名城鎮中，阿靈頓是大華府唯一入榜的城鎮，科羅拉多州 和加州 各有兩個城鎮入榜，加州的Tracy及Anaheim分別排名第五和第十，科羅拉多州的分別是第七名的丹佛(Denver)和第九名的圓石鎮(Boulder)。