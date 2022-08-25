我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

最適合家庭生活城鎮 阿靈頓排名全美第3

記者張筠／維州報導
阿靈頓生活機能完善，餐廳、咖啡廳、書店和公園等資源充足。（記者張筠 / 攝影）
阿靈頓生活機能完善，餐廳、咖啡廳、書店和公園等資源充足。（記者張筠 / 攝影）

房地產科技初創公司Opendoor近日發布「全美最適合家庭生活之城鎮」榜單，維州阿靈頓(Arlington)奪得第三，該城公園設施完善，綠化良好，餐廳咖啡店等商家多元，社區凝聚力強，適合家庭生活。

由於養育兒童的經濟和生活壓力不斷增加，Opendoor根據公園設施、野餐場地、游泳池、到學校距離、餐飲業發展、社區氣氛等項目，為全美各大城鎮排名，選出15個最適合家庭生活的城鎮，讓有孩子的家庭在購房時有更多參考。

Opendoor的報告指出，疫情後，家長更重視孩子們的社交和戶外活動空間，因此多傾向選擇公園、文娛活動中心等資源更充足的城鎮；阿靈頓以良好的社區治安、生活機能完善而名列前茅，在全美範圍內僅次於麻州的劍橋(Cambridge)和新澤西州的摩崖公園(Cliffside Park)。

最適合家庭生活城鎮 資料來源：Opendoor網站
最適合家庭生活城鎮 資料來源：Opendoor網站

報告顯示，戶外活動空間對兒童的心理健康有益，也能提高身體免疫力，並有助於培養他們的創造力，生活多元對家長的工作效率也有好處，能平衡育兒壓力；除了生活資源豐富多樣，阿靈頓的學區也排名靠前。

報告指出，阿靈頓的社區凝聚力較好，餐飲、咖啡廳、書店等商家密度較高，交通發達，且人行道、自行車道完善，社交機會多，老少咸宜。

全美前15名城鎮中，阿靈頓是大華府唯一入榜的城鎮，科羅拉多州加州各有兩個城鎮入榜，加州的Tracy及Anaheim分別排名第五和第十，科羅拉多州的分別是第七名的丹佛(Denver)和第九名的圓石鎮(Boulder)。

加州 咖啡 科羅拉多州

上一則

墮胎權遭推翻 賓州女性選民登記踴躍

下一則

伊州1~6月 法拍屋1.4萬件冠全美 高威州3.7倍

延伸閱讀

男子刮刮樂贏得2000萬 創加州彩券史紀錄

男子刮刮樂贏得2000萬 創加州彩券史紀錄
加州半數房價高估逾10% 南加聖地牙哥達22%排第一

加州半數房價高估逾10% 南加聖地牙哥達22%排第一
馬兆明資助 8社區大使巡金山日落區 提供安全護送等服務

馬兆明資助 8社區大使巡金山日落區 提供安全護送等服務
加州州長紐森穩連任 但逾半認走錯方向

加州州長紐森穩連任 但逾半認走錯方向
加州暴力犯罪 洛縣第五高 橙縣最低

加州暴力犯罪 洛縣第五高 橙縣最低

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
佛州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）一條高速公路20日發生逆行撞車事故，導致五人死亡。（NBCMiami影片截圖）

男逆向行駛佛州高速公路撞車 5死1傷

2022-08-21 03:43

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包