科技人員招聘難 應聘者眼光高、要求多 人才供需緊張

維州貿易集團「TechServe Alliance」近日發布報告顯示，美國政府不斷推動提高就業 機會，7月共增加52萬8000份就業機會，但科技崗位的招聘卻停滯不前，與去年同期相比，科技領域的就業機會僅漲了0.32%，報告顯示，這並非因就業市場缺乏科技崗位，而是因應聘者眼光高、要求多，雇主於求職者存在差異，導致人才供需緊張。

房地產 公司「CBRE」最新的報告顯示，7月大華府33萬份工作崗位中，有23%是與科技相關的崗位，TechServe Alliance首席執行官羅伯斯(Mark Roberts)表示，由於科技領域所需的人才很多，許多企業需要長期招聘科技人才，因此科技就業機會從不短缺，但由於學校培養科技人才的速度趕不上企業需要的速度，多數公司持續面臨科技職缺，也招不到合適的人才。

除了人才供應不平衡，新冠疫情 衍生的遠程辦公模式讓求職者變得更「挑剔」，許多人在申請前首先會確認崗位是否提供遠程辦公、或實體與線上結合的選項，對工作的靈活程度要求更高，否則不願應徵，科技領域的求職者變得「挑三揀四」，很多人甚至會吹噓已拿到六、七個面試機會，以此向雇主討價還價，導致企業招聘更困難。

企業還要與科技諮詢公司等以項目為基本的機構競爭，許多科技從業者更傾向基於項目的工作模式，因更有靈活性，也不願意重回傳統的辦公模式。