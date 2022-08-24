蒙郡戶外商業美食街 延長營運至秋季

蒙郡在疫情期間推出商業美食街，方便民眾活動及商家發展生意。（記者張筠／攝影）

由於新冠疫情 有升溫趨勢，馬州蒙郡(Montgomery County)近日宣布，四條商業美食 街(Streeteries)的營運時間將延長至今年秋季，方便民眾在保持安全距離的情況下消費、用餐，也助商家善用室外空間增加收益，不過郡府將收緊對帳篷等戶外設備的規範管理，確保行人安全及良好市容。

蒙郡從2020年在銀泉市(Silver Spring)、惠頓市(Wheaton)和貝賽斯達市(Bethesda)啟動四條商業美食街，允許行人、自行車通過，但禁止車輛通行，讓商家在街道擺桌椅或攤販、市集，刺激民眾消費。

郡府原定在今年勞動節 (Labor Day)就終止四條商業美食街營運，恢復車輛通行，但蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)22日發布新規，稱「商業美食街是持續抗疫並促進經濟發展的良方」，因此決定讓多數商業美食街的相關規定延長執行至少到今年秋天。

郡府現已和各市商討長期規畫，並聽取商家和消費者的反饋調整商業街的設計，銀泉市的Newell商業美食街將在勞動節後恢復車輛通行，僅在有特殊活動時關閉道路；惠頓市的Price商業街將持續，政府官員將在9月底、10月初更新與行人和自行車相關的規定。

貝賽斯達市的Norfolk商業街也將持續，Woodmont商業街的部分路段將在勞動節後暫時允許車輛通行，為自行車道的建設工程分流交通。

管理商業美食街的蒙郡交通局發言人皮多米(Mitra Pedoeem)表示，疫情期間郡府放寬對帳篷等戶外設備的管理，但由於美食街或將「常態化」，郡府將收緊對商家使用和擺放桌椅、帳篷等物品的規範，並要求取得相關執照，確保行人安全以及市容良好。