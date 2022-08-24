我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

魯千千爵士樂團 9月3日、4日華府演出

華盛頓訊
魯千千今年9月初將在華府帶來兩場演出。（主辦方提供）
魯千千今年9月初將在華府帶來兩場演出。（主辦方提供）

華府爵士音樂節(DC Jazz Festival)今年邀請台灣當代打擊樂演奏家和作曲家魯千千(Chien Chien Lu)，9月勞工節周末將在華府帶來兩場演出，9月3日下午2時45分在The Wharf，9月4日下午4時在Union Stage。

魯千千畢業於國立台北藝術大學管弦樂與擊樂研究所，在台期間曾為朱宗慶打擊樂團成員，其演出風格完美的融合了她的古典音樂教育以及對R&B節奏的熱情，創造出獨特的爵士樂風格。她在2020年的首張個人專輯「行」曾在爵士周排行榜中連續20周名列前20名，並獲得第12屆金音創作獎最佳爵士歌曲獎。

華府爵士音樂節是一個非營利性服務組織，致力於推廣爵士樂的蓬勃發展，通過其音樂體驗將不同的社區聚集在一起。該組織多年來舉辦的華府爵士音樂季作為中大西洋地區最大的爵士音樂季，邀請來自各國的爵士音樂家進行演出，本次更特別邀請來自臺灣的魯千千及其團隊進行爵士樂五重奏演出。

本次爵士音樂季魯千千之演出共計兩場，9月3日地址：760 Maine Ave SW, Washington, DC，購票可上網：https://bit.ly/3CmDpHP，9月4日地址：40 Water St SW, Washington, DC，購票網站：https://bit.ly/3wpBtuk

華府 爵士樂 教育

上一則

連結奧蘭多、邁阿密…這條鐵路奔馳3千英里 橫跨10個州

下一則

新州男買凶 意圖殺13歲少女

延伸閱讀

華府實驗減縮貧富差距 「嬰兒公債」成年最多可領2.5萬

華府實驗減縮貧富差距 「嬰兒公債」成年最多可領2.5萬
台退輔會副主委 出席美退伍軍人協會年會 訪華府榮光會

台退輔會副主委 出席美退伍軍人協會年會 訪華府榮光會
開學前 華府公校師生須交新冠陰性證明

開學前 華府公校師生須交新冠陰性證明
華府控Instacart詐欺 雙方254萬和解

華府控Instacart詐欺 雙方254萬和解
華府作協教寫作 9/4起開6堂課

華府作協教寫作 9/4起開6堂課

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
對烘焙保有熱情的波曼和拉莫塔吉在2008年開設喬治城紙杯蛋糕。（記者王稚融 / 攝影）

喬治城紙杯蛋糕恢復營業 顧客大排長龍

2022-08-16 02:10

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治