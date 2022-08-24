魯千千爵士樂團 9月3日、4日華府演出

魯千千今年9月初將在華府帶來兩場演出。（主辦方提供）

華府 爵士音樂節(DC Jazz Festival)今年邀請台灣當代打擊樂演奏家和作曲家魯千千(Chien Chien Lu)，9月勞工節周末將在華府帶來兩場演出，9月3日下午2時45分在The Wharf，9月4日下午4時在Union Stage。

魯千千畢業於國立台北藝術大學管弦樂與擊樂研究所，在台期間曾為朱宗慶打擊樂團成員，其演出風格完美的融合了她的古典音樂教育 以及對R&B節奏的熱情，創造出獨特的爵士樂 風格。她在2020年的首張個人專輯「行」曾在爵士周排行榜中連續20周名列前20名，並獲得第12屆金音創作獎最佳爵士歌曲獎。

華府爵士音樂節是一個非營利性服務組織，致力於推廣爵士樂的蓬勃發展，通過其音樂體驗將不同的社區聚集在一起。該組織多年來舉辦的華府爵士音樂季作為中大西洋地區最大的爵士音樂季，邀請來自各國的爵士音樂家進行演出，本次更特別邀請來自臺灣的魯千千及其團隊進行爵士樂五重奏演出。

本次爵士音樂季魯千千之演出共計兩場，9月3日地址：760 Maine Ave SW, Washington, DC，購票可上網：https://bit.ly/3CmDpHP，9月4日地址：40 Water St SW, Washington, DC，購票網站：https://bit.ly/3wpBtuk。