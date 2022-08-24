房貸利率驟增 大華府12%房產交易取消

大華府地區的待售房屋數量比去年同期多了24%，待售超過三周的房產數量也創兩年來的新高。（記者張筠 / 攝影）

房地產經紀公司Redfin近日發布報告，表示7月份大華府 地區已簽訂合同在等待過戶(waiting to close)的房產交易中，有12%被取消，主要原因是貸款利率 急速上升，導致部分買主不再有資格貸款；目前大華府地區的待售房屋數量比去年同期多了24%，待售超過三周的房產數量也創兩年來的新高。

該報告表示，今年1月的30年貸款平均利率為3.25%，至8月19日已升至5.19%，由於貸款利率驟增，許多民眾在幾個月前獲批可貸款，如今卻不再符合資格，買主購買力受限，導致房產交易停滯或不得不取消。

房產交易叫停對買方來說非常令人沮喪，但同時也會給賣方造成更大的麻煩，馬州Chevy Chase房產集團The Burr Group業者布爾(Corey Burr)表示，賣方要出售的房產，要第二次進入市場非常困難，「其他買主或房產公司會懷疑該房產是否有問題，或在交易中遇到麻煩，因此常有意避開交易，導致該房產的競爭力急遽下降。」

Redfin的報告也指出，由於買方之間的競爭降低，房產市場逐漸從賣方市場轉向買方市場，因此考慮買房的民眾有更多選擇權，不會急於簽約辦過戶手續，一定程度上也造成許多交易進行到一半後，被臨時叫停甚至取消。

布爾表示，「現階段處於一個較為平衡的市場，買家會放慢速度觀察，並衡量可能影響交易的問題，包括房屋檢查(inspection)、評估、貸款、經濟財務規畫等」，過去兩年，賣家在房屋檢查方面占上風，他們認為買主們不會要求他們解決在檢查中發現的問題，但如今情況變化，賣方需要調整這方面的心態和作法。

「從現況來看，幫助買方修理房屋漏洞的成本，會比取消交易後讓房產重新進入市場的成本更低」，布爾說，目前大華府地區，已進入市場的房產數量比去年同期少21%，而待售房屋增加了24%，且在市場上等待超過三周仍未售出的房產數量則是兩年來的最高。