半畝園 榮獲DMV最佳brunch（早中餐）餐館

半畝園爆點餐食

在DMV大家鍾愛的半畝園，經過幾個月的審查及讀者的投票，大華府 區餐館協會(RAMMY)在7/24 星期天的宴會上，與會2000多貴賓，宣佈各項得獎餐館。半畝園有幸被選中最佳brunch（早中餐）餐館！餐館負責人感謝忠實顧客對半畝園的厚愛，更要多謝員工的努力！

在大華府，很多華裔想念道地的北方餐點麵食肯定會去半畝園。半畝園位於馬州 洛城(Rockville) ，及維州 (Annandale)的半畝園，以“宏揚華夏飲食文化，發展傳統特色餐飲”為宗旨，做的是老祖宗的傳家寶，更以道地的北方餐點麵食讓海外華人思鄉之情得以償還。本著嚴謹的工作態度，選料、採購、研發、精製。在大華府區自1997年起，每年都獲得”Washingtonian Magazine”評為百家最經濟實惠的餐館之一，同時也被華盛頓郵報的評審專家做了特別報導，評為中餐的新潮流。並被當時華府區美食專家Mrs. Phyllis Richmond 在退休前選為最鍾愛的餐館之一。又被接任的Mr. Tom Sietsema 選為大華府區最佳餐館之一。在華府區各色餐館林立，半畝園能得此殊榮，可見其企業成功之因。半畝園自1971年台北首創以來，如今在加州、中國北京都有多家分店。

週末上午十點後就供應燒餅、油條、燒餅夾蛋、蟹殼黃、飯糰、豆漿等中式早點.半畝園裡的小籠包、牛肉湯清爽潤喉，再佐以牛肉餡餅、花素餡餅、醬肉燒餅、蘿蔔絲餅、另再點些烤麩、酸江豆肉末、毛豆百頁。或您喜歡紅油抄手、酸辣麵、擔擔麵、鍋貼、蔥油餅等，絕對能滿足您的肚腸五臟。感情是如大毛公賦詩所云”半畝名園繫夢魂，最是家鄉井水深。敢將華風播四海，一粥一飯有故人。”

半畝園營業時間週一至週五11:30am-9:00pm，週六、日10:00am-9:00pm。馬州洛城地址: 1319-C Rockville Pike, Rockville , MD 20852，位於Congressional Plaza和Wintergreen Plaza間，電話: 301-251-7878。維州地址: 4316B Markham Street, Annandale, VA 22003，電話:703-813-8181。