槍殺母親、弟弟 維州青少年諾伍德認罪

維州 青少年諾伍德(Levi Norwood)2020年在家槍殺母親和弟弟，並傷害父親，近日認罪，遭控一級和二級謀殺罪的諾伍德，此前受精神分裂症的困擾，但執法人員尚未表明他的精神問題是否與作案有關。

諾伍德近日在福基爾郡(Fauquier County)巡迴法院出庭，現年19歲的他在回答法官問題時非常小聲，但他承認2020年情人節當天殺死了媽媽潔納芙(Jennifer)和年僅六歲的弟弟維特(Waytt)，並傷害父親，認罪後他面臨一級和二級謀殺指控。

自從2020年犯罪以來，諾伍德已接受兩次精神評估，他的公設辯護人(public defender)魯奇(Ryan Ruzic)尚未公布他的評估結果；雖然代表律師曾主張以「精神錯亂」為由讓諾伍德不要認罪，但多次評估結果稱諾伍德的精神狀況有資格受審。

2020年7月公布的案件調查顯示，諾伍德的前女友在他作案前一天，在學校聽到諾伍德說「想要殺死媽媽」，並表示那段時間諾伍德經歷嚴重的抑鬱和焦慮，諾伍德還向前女友表示自己受「精神分裂症」所困，常會看到「影子人」(shadow people)。

不過辯護人魯奇從未以諾伍德有精神錯亂為辯護內容，一定程度上表明，精神評估確認諾伍德在犯罪時沒有精神問題，因此無法主張減刑。

新冠疫情 以來，大華府 青少年犯罪問題持續增加，包括不少傷害或謀殺父母的案件，執法官員稱，這與疫情期間年輕人的精神健康下降有關，缺乏正常的社交機會，也沒有合理的情緒排解渠道。