北維州29萬生開學 多項新規上路 費郡公校課堂禁用手機

費郡公校逾17萬8000名學生返校，新學年規定，學生在課堂、廁所、更衣室內不可用手機。（費郡公校系統提供）

北維州多數公校 系統22日開學，近29萬學生返校，新學年多數公校系統執行新規，師生仍需適應，包括課堂禁用手機 、新的課間休息安排、進校須出示證件等，幫助提高學習質量，保證校內及附近社區安全。

22日迎來開學首日的包括維州最大的費郡公校(FCPS)、威廉 王子郡(Prince William)公校、馬納薩斯公園市(Manassas Park)公校、亞歷山卓市(Alexandria)公校，共有近28萬9000名學生返校。

費郡公校有近200所學校和教育機構開學，歡迎逾17萬8000名學生重回校園，剛上任不久的公校教育總監雷德(Michelle Reid)也正式開始新學年的監督工作，她表示，費郡公校99%課堂已有授課教師，但招聘工作仍會持續，確保未來一學年的實體教學順利進展。

費郡公校新學年也開始執行課堂手機禁令，規定要求學生在課堂、廁所、更衣室都不可用手機，國中和高中生也有新的課間休息安排，Lake Braddock小學校長柯恩斯(Lindsay Kearns)說，「疫情兩年多，學生們可以自由安排自己的時間，決定何時休息或學習，但返校後需要遵守學校規定，調整配合教師和同學的時間，手機規定也有助於學生專心於課業，或善用社交時間，對疫後恢復都有好處。」

威廉王子郡公校有近9萬名學生返校，Gar-Field高中校長麥斯森(Matt Mathison)說，在(疫情)回歸正常的情況下重聚，對師生都有益處，「人與人之間更多連結，也更有歸屬感。」

威廉王子郡公校目前仍有168個教師職缺，該公校系統現也啟動了四年的教師培訓計畫，內容包括幫助教師與學生建立更緊密的關係，提供進修機會，提高課堂互動等。

亞歷山卓市公校新學年要求國中和高中生進校須出示ID證件，並將學生、教職、訪客的通道分開，方便人員管理，保證校內安全，此外本學年亞歷山卓市的部分學校也將重啟警察專員(school resource officer，簡稱SRO)計畫，消除社區對校區附近的安全顧慮。