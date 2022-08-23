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創植樹組織 維州青少年尼德獲獎金3.6萬

記者張筠／維州報導
18歲的尼德熱愛環境保護，2018年創立非營利組織「Planting Shade」。（取自尼德LinkedIn）
18歲的尼德熱愛環境保護，2018年創立非營利組織「Planting Shade」。（取自尼德LinkedIn）

維州青少年尼德(Evan Nied)熱愛樹木，他的住家曾受颶風打擊而被迫搬遷，這次經歷啟發他對環保的熱愛，他創立的非營利組織「Planting Shade」近日獲得「全美猶太青少年」獎項，拿到3萬6000元獎金，尼德也因傑出的領導力和創意獲得許多大學的肯定，今秋他將進入維吉尼亞大學(UVA)就讀。

18歲的尼德從小就喜歡樹木，並對環境保護有濃厚興趣，他在2018年創立植樹的非營利組織「Planting Shade」，目標在全美種1萬2000棵樹木，創立該組織時他是一名高中生，他和家人因Florence颶風被迫搬遷，此事促使他深入思考環境與人類的關係，並決定用行動改變現狀。

尼德發現，在洪水多發的維吉尼亞海灘(Virginia Beach)種樹非常重要，他積極學習，到不同的環保機構求教，近日也參觀了艾什維爾公園(Ashiville Park)附近的開發項目，植樹逾110棵，對洪水有很大改善。

尼德不僅親自參與種樹項目，也積極與教育從業者合作，提升社會對環保的意識，他表示自己在公校系統中並沒有學到很多相關知識，因此希望給下一代提供更全面的教學幫助。

尼德對環境的熱情和關注成為許多年輕人的榜樣，他創立的Planting Shade今年8月獲得「全國猶太青年獎」，該獎項每年獎勵15名猶太裔青年，肯定他們的創造力、領導力、對公益事業的熱愛等，以此激勵同齡人。

尼德獲得3萬6000元獎金，他尚未明確將來要如何使用這筆獎金，但已確定會用於公益事業和未來的大學學習；尼德已被維吉尼亞大學錄取，並獲得文理學院的相關獎學金，他表示「將在UVA進一步追求環保主義、創業方法，並探索他在政治、音樂、電影、攝影等領域的興趣。」

尼德表示，進入大學後仍會繼續在夏洛斯維爾(Charlottsville)推廣植樹活動，並善用所學、廣交人脈，邀請更多人參與環境保護。

猶太 維吉尼亞 洪水

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