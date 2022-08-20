證照難拿、不受尊重…教師缺工惡化

摩爾夫表示，疫前多數學校就面臨人手不足，但兩年來問題加劇明顯，背後有多種原因。（約翰霍普金斯大學提供）

大華府各地公校 系統持續添補教師職缺，約翰霍普金斯大學教育 學院院長摩爾夫(Christopher Morphew)表示，許多學校在疫情 前就面臨人手不足，兩年多來持續惡化，教育從業者表示，冗長複雜的教職證書考試消磨很多有意投身教育者的熱情和信心，此外教師們在工作中感到遭孤立，未受足夠重視，流動性逐年升高，導致教學質量不穩。

摩爾夫引用美國中學校長協會(NASSP)的調查數據，73%的學校官員稱人手短缺，問題其實在新冠疫情爆發前就已存在，近兩年明顯加劇。

2021年華府「榮譽年度教師」(Teacher of the Year)迪阿斯古納多(Alejandro Diasgranados)在Aiton小學任教，他表示，教師證書Praxis考試非常冗長複雜，「全美有40州都要求此證，但我考了七遍才通過」。

迪阿斯古納多說，該考試是許多有意加入教育行業者的發展阻礙，「多數畢業生也沒有經濟條件支持他們考這麼多次，而且非常挫傷年輕人的自信心，我也一度懷疑自己選錯道路。」

此外他表示，近幾年越來越多教師在職場上感到被孤立，「因教學任務重，我們早上與同事打招呼，但一整天都不會說一句話，甚至有些人一學年都沒有任何交集」，工作其實很孤單，與人的連結很有限，「最理想的狀態是能在走廊與其他有經驗的教師閒聊或請教，現在人人壓力都很大，疫情後有些人也不願多花時間面對面交流，導致教師、同事之間的關係更鬆散、冷漠。」

馬州巴爾的摩市公校官員杉特里斯(Sonja Santelises)表示，給教師們提供充足的社交時間與合作機會，對教師的職業發展和留任非常重要，「很多優秀教師都是從同事身上汲取經驗。」

迪阿斯古納多表示，民眾普遍認為薪酬問題是教師職缺難以添補的關鍵，但其實「不受尊重」更困擾教育從業者，「教師就像醫生一樣，能診斷學生們在學術和社交方面的需求，並提供一個進步的方案，引導他們成長」，若不受敬重，教師流動性就逐漸升高，教學質量便難以穩定。