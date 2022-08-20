華府控Instacart詐欺 雙方254萬和解

Instacart兩年前被拉辛起訴，被控收取欺詐性費用且逃稅，近日以近254萬元與華府和解。（取自Instacart官網）

華府 檢察長拉辛(Karl Racine)2020年起訴Instacart，指控該公司收取欺詐性費用且逃稅，近日Instacart決定提出近254萬元與華府和解，並承諾終止不當行為，修改收費界面；這已是第二起外賣送餐及送貨平台遭起訴後與華府和解的案例。

拉辛2020年在訴訟中指，Instacart在2016年至2018年期間，向消費者多收一筆10%的費用，實際是訂單服務費，但該公司卻誤導消費者以為是要給外送員付的小費，Instacart也始終沒有將這筆費用提供給送餐員，而是納入公司荷包。

「華府消費者希望給外送員小費，以表支持和感謝，但卻被Instacart私吞，不僅欺騙消費者，也侵犯送貨人員的利益」，拉辛表示，企業提供服務和產品務必誠實；Instacart已於2018年修改服務費規定。

根據Instacart與華府的和解規定，該公司將向市府支付180萬元，用於賠償外送員和消費者，並支付法律費用，此外Instacart也須賠償2014年至2020年的相關銷售稅務，共73萬9000元，Instacart也同意未來會將服務費和小費等款項標明。

雖然Instacart同意和解，但該公司仍否認拉辛的所有指控；拉辛表示，該訴訟是為讓各大公司對欺詐行為負責，規範華府市場，「此案件證明，所有試圖逃避義務和稅款的公司，在華府都會被追責。」

拉辛近幾年收緊對各電商 平台的執法，2019年起訴DoorDash，稱該公司私吞了應屬於外送員的小費，隔年DoorDash支付250萬元與華府和解，並承諾不會再有類似行為。

今年3月，拉辛也起訴第三方外送平台Grubhub，稱該公司涉嫌誤導消費者，向顧客收取隱性費用，違反華府的「消費者保護法」，此外該公司聲稱要協助地方餐館的發展，實際卻讓商家支付廣告費，傷害業者利益。目前該訴訟仍在進行中。