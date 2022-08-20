我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

華府控Instacart詐欺 雙方254萬和解

記者張筠／華盛頓報導
Instacart兩年前被拉辛起訴，被控收取欺詐性費用且逃稅，近日以近254萬元與華府和解。（取自Instacart官網）
Instacart兩年前被拉辛起訴，被控收取欺詐性費用且逃稅，近日以近254萬元與華府和解。（取自Instacart官網）

華府檢察長拉辛(Karl Racine)2020年起訴Instacart，指控該公司收取欺詐性費用且逃稅，近日Instacart決定提出近254萬元與華府和解，並承諾終止不當行為，修改收費界面；這已是第二起外賣送餐及送貨平台遭起訴後與華府和解的案例。

拉辛2020年在訴訟中指，Instacart在2016年至2018年期間，向消費者多收一筆10%的費用，實際是訂單服務費，但該公司卻誤導消費者以為是要給外送員付的小費，Instacart也始終沒有將這筆費用提供給送餐員，而是納入公司荷包。

「華府消費者希望給外送員小費，以表支持和感謝，但卻被Instacart私吞，不僅欺騙消費者，也侵犯送貨人員的利益」，拉辛表示，企業提供服務和產品務必誠實；Instacart已於2018年修改服務費規定。

根據Instacart與華府的和解規定，該公司將向市府支付180萬元，用於賠償外送員和消費者，並支付法律費用，此外Instacart也須賠償2014年至2020年的相關銷售稅務，共73萬9000元，Instacart也同意未來會將服務費和小費等款項標明。

雖然Instacart同意和解，但該公司仍否認拉辛的所有指控；拉辛表示，該訴訟是為讓各大公司對欺詐行為負責，規範華府市場，「此案件證明，所有試圖逃避義務和稅款的公司，在華府都會被追責。」

拉辛近幾年收緊對各電商平台的執法，2019年起訴DoorDash，稱該公司私吞了應屬於外送員的小費，隔年DoorDash支付250萬元與華府和解，並承諾不會再有類似行為。

今年3月，拉辛也起訴第三方外送平台Grubhub，稱該公司涉嫌誤導消費者，向顧客收取隱性費用，違反華府的「消費者保護法」，此外該公司聲稱要協助地方餐館的發展，實際卻讓商家支付廣告費，傷害業者利益。目前該訴訟仍在進行中。

華府 電商

上一則

華府作協教寫作 9/4起開6堂課

下一則

證照難拿、不受尊重…教師缺工惡化

延伸閱讀

華府推學生公車卡 5至21歲免費搭乘

華府推學生公車卡 5至21歲免費搭乘
華府文化種子教師 研習天然草木染

華府文化種子教師 研習天然草木染
餐廳漲價 顧客仍大方給小費

餐廳漲價 顧客仍大方給小費
《老物件情懷》國會圖書館導覽員

《老物件情懷》國會圖書館導覽員
偷渡客送華府 每人車資1400元

偷渡客送華府 每人車資1400元

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

2022-08-13 10:51
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
對烘焙保有熱情的波曼和拉莫塔吉在2008年開設喬治城紙杯蛋糕。（記者王稚融 / 攝影）

喬治城紙杯蛋糕恢復營業 顧客大排長龍

2022-08-16 02:10

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了