開學前 華府公校師生須交新冠陰性證明

華府公校規定，所有師生在開學前須提交新冠陰性檢測證明，12歲以上學生須接種疫苗，否則不能參加實體課。（華府公校提供）

華府公校 系統(DCPS)近日公布新學年規定，要求所有師生在返校前提交新冠檢測陰性證明，市府也將大規模提供檢測資源，確保實體課正常進行；市府去年通過的新法將新冠疫苗 納入學生必須接種的疫苗之一，因此本學年將是首次要求12歲以上的學生在開學前必須接種新冠疫苗。

華府公校幼稚園至12年級的學生將於8月29日開學，市府規定學生們須在8月28日前提交陰性檢測證明，學前班兒童9月1日返校，須在8月31日前上傳檢測結果。

這是華府公校第二次要求師生在開學前提交陰性證明，今年1月寒假結束時，華府公校首度公布此規定，近5萬名師生準時上傳，市府也配合提供大量資源，華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)對今年的開學工作很有信心。

市府從23日起將在各區新冠防疫中心(COVID Center)、公共圖書館以及學校免費發放居家快篩盒，具體時間為23日上午9時至下午2時，24日、25日中午12時至下午5時30分，26日上午9時至下午2時。

市府2021年通過新法，將新冠疫苗列入學生必須定期接種的疫苗之一，本學年該法首度執行，12歲以上學生須在開學前接種，若開學後20天仍沒有提交接種證明，則學生不能參加實體課，未滿12歲者目前沒有強制規定；根據市府數據，截至18日，全市12至15歲的兒童已有83%完全接種，16至17歲有77%。

華府公校系統今年3月就已撤銷口罩令，大華府基本所有郡市也已鬆綁，目前僅有馬州的喬治王子郡(Prince George's County)公校系統宣布，新學年室內必須戴口罩。