華府作協教寫作 9/4起開6堂課

華府 作家協會近日公布2022-2023年工作坊教學計畫，本年度共六堂課，每次三小時，實體課地點另行通知。報名截至9月1日，名額限20人，先報名先錄取，每名學員80元，報名可上網下載申請表格(nacwadcweb.com)。

第一課：作家許之微談小説創作中的「故事結構和人物塑造」，9月4日下午2時至5時。

第二課：(網絡課程）作家顧艷談「散文與隨筆的寫作方法」，11月21日下午2時至5時。

第三課：作家金慶松主講「怎樣寫旅遊文章？」，明年1月8日下午2時至5時。

第四課：作家韓秀講「非虛構寫作：回憶錄、傳記、新聞報導、采訪錄、日記、書信、報導文學之異同與寫作要點」，明年3月5日下午2時至5時。

第五課：詩人雷俊毅講「近代詩的欣賞與寫作」，明年5月7日下午2時至5時。

第六課：作家龔則韞講「散文創作：寫意、潑墨、工筆」，明年7月16日下午2時至5時。

學費寄交華府作協財務李敏珠，電話(301)257-1438，電郵：[email protected]。郵寄地址：Min Chen (NACWA)，7401 Westlake Terrace, #102, Bethesda, MD 20854。有疑問可致信工坊負責人季肇瑾：[email protected]。