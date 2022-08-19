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雲門舞集「十三聲」 甘迺迪中心10月22日演出

記者王福權／華盛頓報導
雲門舞集將於10月20日至22日登上華府甘迺迪中心舞台，表演「十三聲」（取自甘迺迪中心官網）
雲門舞集將於10月20日至22日登上華府甘迺迪中心舞台，表演「十三聲」（取自甘迺迪中心官網）

國際知名的雲門舞集將於今年10月20日至22日重登華府甘迺迪表演藝術中心舞台，演出「十三聲」；雲門1995年首度獲邀在甘迺迪中心演出史詩般的「九歌」，2010年演出寧靜美麗的「水月」，2016年帶來「稻禾」後，這是時隔七年後第四度受邀在該中心公演。

疫情影響，原先表演滿檔的雲門舞集國際巡演停擺，今年下半年重啟海外公演，帶著兩度延期的作品「十三聲」來華府演出三場。「十三聲」由雲門藝術總監、編舞家鄭宗龍、跨界音樂人林強、金蝶獎金獎得主美術設計何佳興、世界劇場設計大獎王奕盛、燈光設計沈柏宏，以及劇場鬼才蔡柏璋，聯手再現台灣生命美學，閃爍斑斕色彩。

這齣最具「台味」的舞蹈作品以60年代「艋舺」街頭賣藝的傳奇人物為靈感而創作，透過街頭人物的樣態身形、民俗歌謠的聲音傳遞、市井霓虹的色彩呈現，挖掘台灣古老俚俗在時代洪流中逐漸凋零的文化記憶。演出搭配屏東在地恆春民謠及嗩吶、 那卡西等民俗元素，舞者用身體、聲音揣摩「十三聲」的演出，是鄭宗龍與林強共同譜寫的聲舞之作。

在「十三聲」中，鄭宗龍回憶母親關於60年代傳奇街頭藝術家的故事，將他童年時對台北艋舺的景象、聲音和活力的記憶轉變為一個精緻的幻想世界。「十三聲」刻畫街頭人生百態，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等文化風景。是一部讓世界看見台灣生活野性與脈動的作品，收盡城鄉街巷喧囂、捕捉搖曳身姿百態。

1973年林懷民創辦雲門舞集，是台灣第一個職業舞團，也是華語社會的第一個當代舞團。雲門長年海外巡演，以獨特的動作語言、舞作和舞技，被譽為「世界一流現代舞團」。2018年，雲門獲頒英國國家舞蹈獎的「傑出舞團獎」。兩年前，鄭宗龍接棒擔任藝術總監。

甘迺迪表演藝術中心三場演出皆晚上8時開始。現已開放門票預售，共分45、69、99元三種。詳情可登錄：https://bit.ly/3SWHjgm

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