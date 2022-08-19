減少碳排放 電動摩托車騎進美利堅大學校園

美利堅大學與Spin合作，今秋開始在校園提供電動摩托車和安全帽，滿18歲且持有效駕照的師生均可在校使用。（Spin提供）

開學在即，為幫助學生更好適應新學期，華府 的美利堅大學(American University)近日與電動代步工具Spin合作，引進電動摩托車(scooters)和安全帽等設備，從今年秋季新學期開始，只要滿18歲且持有效駕照 師生，均可在校騎乘。

美利堅大學表示，此合作項目旨在推動該校的清潔建設，減少校園碳排放，並便利交通來往，電動摩托車服務重點覆蓋主校區、法學院Washington College of Law Tenley校區，以及Spring Valley教學樓，租借站位於現有的自行車存放處附近，年滿18歲且有駕照的學生和教職員，在移動終端上下載Spin的app後都可使用。

Spin將在24、25日發放免費安全帽，之後學生也可申請，免費領取，此外使用Spin的師生也可以七折的優惠租借Overade牌的安全帽。

美利堅大學此前已有共享單車、校園接駁車等代步服務，此外也提供U-pass，讓學生在學期間能無限搭乘公車和地鐵 ，如今Spin進駐校園，給師生提供全新選項，也推進該校的現代化建設。

美利堅大學2018年成為全國第一所實現碳中和的城市大學，也是第一所實現該目標的研究型大學。