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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

零件短缺 大華府汽車維修業陷窘境 商家以二手品代替 投訴暴增

記者張筠／華盛頓報導
汽車零件供應緊縮，交易和維修都明顯滯後，此外部分車行也出現維修質量不過關的問題，大華府消費者投訴增加。（記者張筠/攝影）
汽車零件供應緊縮，交易和維修都明顯滯後，此外部分車行也出現維修質量不過關的問題，大華府消費者投訴增加。（記者張筠/攝影）

新冠疫情嚴重衝擊汽車市場，近三年不見改善，供應鏈緊縮進一步導致零件短缺，大華府專門評估各類服務並綜合消費者評價的「Consumers'  Checkbook」顯示，近日引來民眾最多抱怨的是關於汽車服務和零件供應延遲，此外維修技術草率也導致車輛品質下滑明顯，消費者投訴持續增加。

「Consumers’Checkbook」專員柏斯勒(Kevin Brasler)表示，成本評估在汽車維修行業向來非常關鍵，但提供及時高效的服務也同等重要，尤其疫情衝擊供應鏈後，部分商家的維修服務面臨數月的延遲，造成消費者諸多不滿和不便。

近日許多維修商家為了節省時間，避免維修延遲，開始用二手零件替代，「若零件質量過關，維修人員能確保所有使用的零件都是原廠生產，則問題不大」，柏斯勒表示，但維修行業的供應緊張時，難免存在零件有瑕疵，以及維修過於草率的現象，反而給消費者帶來更多麻煩，甚至引發衝突。

柏斯勒說，大華府汽車維修的整體水平良好，但近期越來越多商家被消費者投訴，且各地水平愈發參差不齊，「部分商家不僅要解決零件供應延遲、人手短缺，還要處理大量消費者投訴，導致服務效率更低下，服務品質更差，整個營運陷入惡性循環。」

維州居民楊莉新近日不幸經歷車禍，開了五年的車被一輛大卡車撞得面目全非，無法修理，只能淘汰。慶幸自己沒有受傷的同時，買新車的各種困難讓她頭疼萬分，「所有想要的車款都缺貨，最快的要等至少半年」。

而保險公司提供的暫時代步車輛也即將到期，近日正在忙著搬家的她感到生活極為不便，「供應鏈存在嚴重問題，任誰都束手無策，我也不斷提醒身邊的親友，駕車當心，現在比任何時候都難買車、修車。」

汽車 供應鏈 疫情

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