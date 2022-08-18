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蒙郡郡長初選 艾瑞奇微幅領先35票勝出

記者張筠／馬州報導
艾瑞奇(左)以35票擊敗布萊爾(右)，在蒙郡郡長民主黨初選中勝出。（取自郡府官網、布萊爾競選官網）
艾瑞奇(左)以35票擊敗布萊爾(右)，在蒙郡郡長民主黨初選中勝出。（取自郡府官網、布萊爾競選官網）

距離選舉日一個月後，馬州蒙郡(Montgomery County)選舉委員會公布郡長的初選結果，布萊爾(David Blair)以35票之差輸給同為民主黨的現任郡長艾瑞奇(Marc Elrich)，布萊爾競選團隊16日則提交申請，要求人工重新計票，郡選舉委員會預計19日起重新計票。

布萊爾是一名醫療保健公司的首席執行官，是經驗豐富的商人，他2018年曾參加民主黨初選，但以77票之差輸給艾瑞奇，今年再度以35票的微小差距惜敗；在正式結果公布前，他就計畫申請重新計票。

蒙郡選舉委員會16日公布7月19日的初選結果，艾瑞奇得票5萬5497，布萊爾得票5萬5462，布萊爾同日提交文件，要求選舉官員重新以人工統計所有票數。

由於兩人的得票差距小於0.25%，重新計票的成本將由郡府承擔；根據郡府規定，重新計票的順序依次為提早投票的選票(early voting)、選舉日當天各投票站的選票、郵寄選票(mail-in ballots)，重新計票耗時多久沒有定論，但預計將從本周五(19日)開始進行。

蒙郡選舉委員會16日通過推特表示：「選舉工作人員已準備好進行這不可避免(inevitable)的重新計票工作」；艾瑞奇此前已自行宣布勝利，他也向媒體表示，對初選的結果非常欣喜，「不論重新計票多少次，結果不會改變。」

今年蒙郡的初選計票工作持續了近一個月，一方面是因大量選民通過郵遞方式投票，選票寄送時間較長，另一方面是因馬州法律規定初選後兩天才可啟動計票，開始時間也有延遲；馬州是全美唯一一個禁止提早開始統計選票的州，州議會去年春季推動提案更新法律，讓提早統計得以落實，但卻遭州長霍根(Larry Hogan)以可能傷害選舉安全為由否決。

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