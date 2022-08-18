全美公司年度成長榜 大華府25家進500強

大華府成長最快的公司前五名都位於維州，其中第一名是RP Professional Services。（取自RP Professional Services官網）

美國商業媒體Inc.雜誌近日公布全國公司年度成長榜單，全國發展和成長最快的前500家公司中，有25家位於大華府 地區，其中維州 數量最多共有12家，大華府的前5名均包括在內；排名最靠前的則是維州的RP Professional Services(全美第74名)，為一家專門為政府服務的公司。

Inc.從1982年開始每年排名各地公司的成長情況，根據各公司2018至2021年的收入增長來評估排名，入選的公司必須是私人控股，總部在美國，且不隸屬於其他公司，此外2021年的收入至少有200萬元。

今年排名全國第一的是新澤西州的比特幣交易公司BlockFi，三年收入增長超過2456倍。

大華府今年有25家公司衝進全美前500強，數量比去年少2家，維州共有12家，馬州 7家，華府6家。

大華府的前5名都位於維州，總部在維州阿什本(Ashburn)的政府服務公司RP Professional Services是大華府第1名，該公司3年收入增加5.3倍，在全國排名第74位；緊隨其後的是維州亞歷山卓市(Alexandria)的商業服務公司Integrated Management Strategies，3年收入增加5.27倍，排名全國第76。

維州費郡(Fairfax County)專門售賣堅果零食、巧克力、餅乾禮盒的商店Bonnie and Pop也表現出色，3年收入增加4.1倍，在全國排第105名。

馬州排名第一的是位於蒙郡蓋城(Gaithersburg)的生物科技公司20/20 GeneSystems，華府第一名的是Pie Insurance公司。

Inc.雜誌的首席編輯歐姆雷諾克(Scott Omelianuk)表示，在經濟停滯不前甚至下滑的階段，持續創造收入並成長擴張的公司值得嘉獎，他們的創新和勤奮是其他企業家和創業者的榜樣。