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推動潔能交通 華府、馬州3郡獲5100萬補助金

記者張筠／馬州報導

聯邦政府近日宣布，華府馬州三郡獲得大眾交通補助金，四地政府共獲得5100萬元用於升級公車系統，推動潔能交通建設，其中喬治王子郡獲得最多資助，蒙郡則將用這筆經費購入13輛電動公車。

聯邦政府提供「公共汽車及相關設施」和「低/無排放撥款計畫」兩種撥款項目，支持各地完善基礎建設，華府、馬州蒙郡(Montgomery County)、喬治王子郡(Prince George’s County)和安奧爾良郡(Anne Arundel County)共獲得5100萬元。

喬治王子郡獲得最大資助，該郡推行的零排放及可持續交通計畫「Proud to Charge」獲得聯邦政府2500萬元的資助，郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，該郡將再揖注625萬元，「擴大可持續發展的交通系統，平衡環境安全和民眾的通勤需求，並助於緩解氣候變暖。」

根據聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration)指出，這些郡市之所以中選，是因有推動零排放、電動公車、升級運輸系統的具體計畫，包括增設充電樁、完善電路網路；蒙郡獲得近1500萬元的補助，將購買13輛電動公車，並在蓋城(Gaithersburg)建設維護中心，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，此計畫在美東首屈一指，也將帶領大華府地區進一步轉向清潔能源。

馬州運輸管理局(Maryland Transit Administration)也獲得200萬元的聯邦資金，將為安奧爾良郡購買柴油-電動公車，加快推動該郡的五年清潔能源交通計畫。

華府獲得近1000萬元的聯邦補助，將用電動公車取代柴油車輛，並升級DC Circulator公車系統的設備。

華府 馬州 聯邦政府

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