我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

華府銀杏葉展 藝術家陳穎分享創作靈感

華盛頓訊
陳穎發現光線下墨竹的美感，從而萌生在樹葉上繪畫的靈感。（陳穎提供）
陳穎發現光線下墨竹的美感，從而萌生在樹葉上繪畫的靈感。（陳穎提供）

華府半杯清茶社近日舉行「Splendor of Leaves銀杏葉畫•木葉之華」畫展和講座，邀請藝術家陳穎分享作品和繪畫心得。現場展出近30件作品，包括各式題材的銀杏葉繪畫原作及彩繪印刷成品、銀杏葉畫圖案的藝術絲巾，還有鋼筆畫「芝加哥長卷」。

展覽結束後推出講座，讓賓客們對藝術有所認識，再與陳穎交流；陳穎表示：「大自然給了她在銀杏葉上畫畫的靈感。」

陳穎說，從七年前開始，她發現光線下墨竹的美感，萌發了要把墨竹畫在樹葉上的想法，初期嘗試在梧桐葉上作畫，加了淡彩，打了底光後的墨竹，有種古代墓葬的美感，這是她心中的一道風景。不過由於梧桐樹葉易乾，不好保存，陳穎便開始尋找更適合繪畫的葉子。

半杯清茶社近日舉行「Splendor of Leaves銀杏葉畫•木葉之華」畫展...
半杯清茶社近日舉行「Splendor of Leaves銀杏葉畫•木葉之華」畫展和講座。（主辦方提供）

2015年秋天的某個下午，陳穎在接孩子的路上偶然拾起幾片銀杏葉，習慣的用碳素墨水筆隨意勾畫起來，簡單的線描圖案，加上銀杏葉獨有的形態和色彩，呈現出一種有趣的視覺效果，也催生了她的銀杏葉畫。

她無數次被問「為何是銀杏葉」，她的回答既感性又理性，「銀杏葉的質地有古絹的感覺，扇形的葉子讓人想到東方，葉子的紋理很適合繪畫，充滿趣味性，且葉子半乾時的著色效果很好，銀杏樹可以活千百年，有生生不息的意境」，此外在成都生長的陳穎從小都與銀杏相伴，特別感到親切熟悉。

在成都生長的陳穎從小都與銀杏相伴，對銀杏很親切熟悉。（陳穎提供）
在成都生長的陳穎從小都與銀杏相伴，對銀杏很親切熟悉。（陳穎提供）

「在大學裡學高分子物理，但中學時代卻是在一座人文圖書館吸收營養」，陳穎憑藉從小由父親指導打下的臨摹和白描功柢，潛心探索藝術，進入中國科技大學學習，她的繪畫熱情沒有因此冷卻，她甚至用書畫皆佳的優勢，以圖文並茂的手寫畢業論文，在眾多畢業生中脫穎而出。

2015年至今，陳穎畫了400多片葉子，創作了30多個系列的銀杏葉畫，包括洛神賦、日本印象、青綠山水、遇見希臘、人物繪畫、文藝復興、成都老家、葵花系列等。2022年初創作的「葵花系列」反對戰爭，呼籲和平，象徵著生命力的銀杏葉以及象徵和平、希望的向日葵結合，非常有感染力，目前該系列作品正在加州Palo Alto Rinconada圖書館展出，陳穎表示，文化藝術是她創作的泉源，也希望能在戰亂中給人帶來平靜。

圖書館 加州 華府

上一則

全美州政府協會東區會議 通過友台決議

下一則

角逐11區區長 安布里亞允諾重視華裔居民需求

延伸閱讀

華府實習計畫 資助商家雇用學生

華府實習計畫 資助商家雇用學生
開學在即 華府公校大量維修未完成 「難讓學生返校」

開學在即 華府公校大量維修未完成 「難讓學生返校」
華府美食周8.15登場 160餐廳端出特色餐

華府美食周8.15登場 160餐廳端出特色餐
救護信息錯誤 華府男嬰車內熱死

救護信息錯誤 華府男嬰車內熱死
華府2藝術家作品展 從遠方來的人開鑼

華府2藝術家作品展 從遠方來的人開鑼

熱門新聞

白東穎與愛貓經營自家為民宿，頗獲房客青睞。(白東穎提供)

出租7個月收1萬8 明州華裔樂當民宿主人

2022-08-13 10:51
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

2022-08-10 02:05
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
德州聖安東尼奧於7月7日上市，位於24811 Creek Loop的住宅「別有洞天」。（San Antonio Board of Realtors）

聖安東尼奧新宅 地底有洞穴奇景

2022-08-15 02:00
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」

5天前有徵兆？艾成懷才不遇嘆「失去了一輩子的人生」
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切