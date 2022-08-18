華府銀杏葉展 藝術家陳穎分享創作靈感

陳穎發現光線下墨竹的美感，從而萌生在樹葉上繪畫的靈感。（陳穎提供）

華府 半杯清茶社近日舉行「Splendor of Leaves銀杏葉畫•木葉之華」畫展和講座，邀請藝術家陳穎分享作品和繪畫心得。現場展出近30件作品，包括各式題材的銀杏葉繪畫原作及彩繪印刷成品、銀杏葉畫圖案的藝術絲巾，還有鋼筆畫「芝加哥長卷」。

展覽結束後推出講座，讓賓客們對藝術有所認識，再與陳穎交流；陳穎表示：「大自然給了她在銀杏葉上畫畫的靈感。」

陳穎說，從七年前開始，她發現光線下墨竹的美感，萌發了要把墨竹畫在樹葉上的想法，初期嘗試在梧桐葉上作畫，加了淡彩，打了底光後的墨竹，有種古代墓葬的美感，這是她心中的一道風景。不過由於梧桐樹葉易乾，不好保存，陳穎便開始尋找更適合繪畫的葉子。

半杯清茶社近日舉行「Splendor of Leaves銀杏葉畫•木葉之華」畫展和講座。（主辦方提供）

2015年秋天的某個下午，陳穎在接孩子的路上偶然拾起幾片銀杏葉，習慣的用碳素墨水筆隨意勾畫起來，簡單的線描圖案，加上銀杏葉獨有的形態和色彩，呈現出一種有趣的視覺效果，也催生了她的銀杏葉畫。

她無數次被問「為何是銀杏葉」，她的回答既感性又理性，「銀杏葉的質地有古絹的感覺，扇形的葉子讓人想到東方，葉子的紋理很適合繪畫，充滿趣味性，且葉子半乾時的著色效果很好，銀杏樹可以活千百年，有生生不息的意境」，此外在成都生長的陳穎從小都與銀杏相伴，特別感到親切熟悉。

在成都生長的陳穎從小都與銀杏相伴，對銀杏很親切熟悉。（陳穎提供）

「在大學裡學高分子物理，但中學時代卻是在一座人文圖書館 吸收營養」，陳穎憑藉從小由父親指導打下的臨摹和白描功柢，潛心探索藝術，進入中國科技大學學習，她的繪畫熱情沒有因此冷卻，她甚至用書畫皆佳的優勢，以圖文並茂的手寫畢業論文，在眾多畢業生中脫穎而出。

2015年至今，陳穎畫了400多片葉子，創作了30多個系列的銀杏葉畫，包括洛神賦、日本印象、青綠山水、遇見希臘、人物繪畫、文藝復興、成都老家、葵花系列等。2022年初創作的「葵花系列」反對戰爭，呼籲和平，象徵著生命力的銀杏葉以及象徵和平、希望的向日葵結合，非常有感染力，目前該系列作品正在加州 Palo Alto Rinconada圖書館展出，陳穎表示，文化藝術是她創作的泉源，也希望能在戰亂中給人帶來平靜。