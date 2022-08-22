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值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

學佛修心的目標(二)摘錄盧台長講述於觀音堂

本報華府訊
盧軍宏台長
盧軍宏台長

怎樣才能上天界？

學佛首先要學的就是如何斬斷塵絲，如何還清舊債，如何避免欠下新債，從前面的白話佛法，大家已能認識到，還債就是台長常說的消孽障；不添新的孽緣，只能靠修心修行，那麼怎樣才能不惹新的善緣呢？難道我們不能做善事嗎？這就涉及到善事和功德的區別，當我們在菩薩面前發心行善之後，善行會記為功德，因為你已經得到了回報——功德，而且你在幫助別人的時候心中並不期望得到回報，因為你的心是清淨的，所以你也就不會結成這個善緣，也就沒有塵絲。

不同的法門，儘管消孽障的方式不同，但原理是一樣的。無論修來生法還是修台長所傳的今生法，都是以功德來消孽障，區別在於台長教的法是先還債，甚至於債沒到期就先還上。很多人以為只有“遁入空門”才能斬斷塵絲，實際上光是剃度，並不改變什麼，所有的孽緣都還存在。只是“遁入空門”之人守戒律，勤修行，積功德，才能逐漸地以功德消孽緣，從而擺脫塵網，關鍵還在功德。“遁入空門”的不同在於從邁入空門之刻起，如果能守戒律，將不再“惹塵埃”，他原來的塵網上不會再生新的塵絲。

通過學佛修行，還了塵債了斷塵緣，我們就取得了參加考試的資格，可以參加不同層次天界的接收考試，根據考試的結果進入不同的天界。為了考出好成績我們要瞭解考題是什麼？答案很簡單，功德和境界。這也是佛法救度眾生的一個重要方面——揭示了考試內容並教導我們如何準備考試。每個人都要參加這種考試，僅層次高低而已，不聞佛法之人，對考題和所要面臨的考試一無所知，也沒有一點準備，所以才叫“可憐之人”。

功德是修行的結果，境界是修心的成績。修行和修心是一個問題的兩個方面，相輔相成。修行是修心的手段，反過來通過修行的過程，得到更多的感悟，又進一步提高了心的境界。修心是修行的根本，發心是修行的起點，心的境界提高了，發的心願也就更大，又可以提高修行的品質。舉個特殊例子，如果一個人因為機緣巧合做了大功德，救了一船人的命，他的福報會很大，但因為沒有修心，脾氣暴躁，為人貪婪，所以他還是不能上天界。

功德和境界是考核的硬性指標，缺一不可，因此佛法在圍繞這兩個方面給予了極大的關注，對如何提升這兩項指標給予了大量的講解，對形形色色的障礙、誤區、羈絆和如何克服心魔等做了詳盡的解釋並具體指導。在我們修行的過程中，還提供了如何準備考試的方法。例如夢考，就是幫助我們確定自己修行的程度，調整修行的方向。由於每個人的具體情況不同，緣分的羈絆也不同，有的人留戀榮華富貴，有的人“只要能讓他回到我身邊，讓我做什麼都行”，有的人舍不下親情，還有的人忙於工作，忙於應酬，忙於一切自以為是極其重要的事情。有的人念經時思緒如柳絮，有的人很容易定下心。有的人修行多年，仍悟不通“為什麼我就是這麼不順”。有的人單憑念經數十年就能往生極樂，有的人即使剃度兩世也還在人間受苦，等等不一而足。

所以塵緣是不容易了斷的，學佛修心也不僅僅只是念念經做做善事，“悟”是關鍵，得“智慧”是修功德和修心的目的，而開了智慧，又能更好地迎接修心路上的新的考驗，做更大的功德。

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