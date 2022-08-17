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航太博物館8/27中文講解無人飛行任務

維州訊

美國太空總署進行中的「阿提米絲計畫」(ArtemisProgram)正如火如荼的展開，第一階段的無人飛行任務定於29日從佛州甘迺迪太空中心升空。在國家航太博物館擔任專業講解員的王福權，將在27日上午10時至11時30分，在國家航太展覽中心舉行相關的中文講解，歡迎大華府僑胞前來參加。

阿提米絲計畫是美國太空總署正在進行的一項國際合作太空探索計畫，目標是重返月球並建立長期科研點，最終登陸火星

王福權講解重點將包括說明重返月球及前往火星的阿提米絲計畫，介紹導覽美國航空暨太空總署1961年至1972年的水星計畫、阿波羅計畫等系列載人太空任務。講解將回顧阿波羅登月計畫的全程細節，從提出目標、確定登月方案、火箭／登月艇／返回艙打造，到最後完成任務安返地球的各項流程。此外還有美國從夢想到實現火星探測的歷程等。

活動具體地址：14390 Air and Space Museum Parkway, Chantilly, VA 20151。報名可直接中文電郵：[email protected]

太空 火星 航太

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