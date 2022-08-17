馬州智能購屋計畫 擴大學貸補貼助買房

「智能購房計畫」將為低收入民眾免除最高5萬元的學生貸款債務，讓他們的購房首付和貸款安排更靈活。（記者張筠 / 攝影）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)近日宣布推出「智能購屋計畫」(SmartBuy Initiative)，藉此擴大學貸補貼，提高民眾購屋能力，該計畫將允許經濟較困難的民眾，取得最高免除5萬元學貸的優惠，此前此金額僅為3萬元。

霍根政府表示，該計畫將為低收入 民眾免除最高5萬元的學生貸款 ，讓他們的購房首付和貸款安排更靈活，根據馬州住房及城市發展廳的定義，低收入群體為年收入中位數不足4萬1150元的個人，或年收入不足5萬8750元的四口之家。

「智能購屋計畫」預計提供51億元的房貸援助、1億2170萬元的購房首付援助、以及2500萬元的債務減免；霍根表示，全美各地都面臨通貨膨脹導致的危機，馬州推出的「智能購屋計畫」屬於全國先例，給其他地區做榜樣，消除民眾的購房障礙，提高家庭的經濟穩定。

根據「馬州抵押貸款計畫」(Maryland Mortgage Program)，民眾透過該計畫最多可貸到95%的房款，且需有30年的付款計畫，因此購房首僅需5%，新的「智能購屋計畫」，主要藉著減免學貸提高民眾購屋能力，該計畫允許貸款人規畫第二筆貸款，在五年內付清，貸款金額最多可達房價的15%，但不能超過5萬元，用於抵銷學貸債務，此前，該金額上限為3萬元。

此外收入不到全州平均中位數一半的民眾，可享有更多優惠；馬州住房及社區發展廳廳長霍特(Kenneth C. Holt)說，這項計畫為潛在的購房者消除障礙，「由於貸款利率不斷升高，購房需求也持續增長，馬州相應調整、推出更可負擔的購房補助，讓民眾能維持良好生活水平。」

「智能購屋計畫」詳情可登錄：https://bit.ly/3dvMJ1E。