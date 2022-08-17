維州威郡公校藏書惹議 家長要求下架

大華府各地公校 緊鑼密鼓準備開學事項，但維州威廉 王子郡(Prince William County)公校除了準備新學年，還要處理家長針對學校藏書的抗議，該郡公校多本書籍近期受到許多家長質疑，除希望公校慎選孩子閱讀的書刊外，還要求將包括性別認同、生命議題等有爭議話題的書籍下架。

去年威廉王子郡公校系統共處理了六本圖書投訴，內容涉及「殺嬰和安樂死」、性別認同等具有爭議的話題，威廉王子郡公校發言人表示，公校圖書館 一般都是根據「學生、教職、社區和專業書評人員等的反饋」，來決定增添哪些新書，而後再由專業的圖書管理員審查，在上架公校圖書館前，還要獲得監管者批准。

若圖書館書籍遭投訴，公校委員會須開會審核書本內容；日前維吉尼亞海灘市(Virginia Beach)公校系統決定下架兩本Alice Sebold的「Lucky」和Ellen Hopkins的「Triangles」，因公校委員會主張這兩本書不適合學齡兒童閱讀，威廉王子郡公校系統也收到相似的投訴，但該公校目前拒絕下架，引發家長持續反彈。

去年威廉王子郡公校涉及同性關係的「王子與騎士」(Prince & Knight)在家長群中引起熱議，該書描繪了王子愛上一名騎士的故事，部分家長認為給孩子帶來不良影響，也可能誤導兒童對性別的認識和認同，因此投訴要求下架，但至今公校尚未做出決定。

由於開學在即，家長再度發出抗議，其他地區也有家長團體組織抗議，包括Fauquier郡的Moms for Liberty。

維州最大的費郡公校系統(FCPS)上學期也接到關於高中圖書「性別酷兒回憶錄」(Gender Queer: A Memoir)和「草坪男孩」(Lawn Boy)的投訴，有家長稱這兩本書的「露骨」(sexually explicit)內容不適合青少年閱讀，但公校在一個月的審閱後，決定將兩本書重新上架，原因是書中內容呈現多元內容，可讓學生們找到共鳴。