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開學季來臨 近9成家長憂子女心理健康

記者張筠／維州報導
研究顯示，89%家長最關心學生的壓力及心理健康，包括新冠疫情和其他流感可能造成的焦慮。（維州費郡公校提供）
研究顯示，89%家長最關心學生的壓力及心理健康，包括新冠疫情和其他流感可能造成的焦慮。（維州費郡公校提供）

大華府正值開學季，師生和家長都在忙碌準備迎接新學年，近日MedStar醫療系統推出的一項「返校調查」結果顯示，近九成家長都擔心孩子們上學後的心理健康和壓力，害怕學生無法適應校園生活，同時也對校園安全、教學內容有所疑慮；此外，71%家長表示將要求孩子繼續戴口罩上課。

MedStar醫療系統上月發布問卷，重點了解北維州家長們最關心的開學事項，數據顯示，89%家長最關心學生的壓力以及心理健康，包括新冠疫情和其他流感可能造成的焦慮，近三分之一的家長不放心讓孩子返校上課，一半家長不希望孩子與未接種新冠疫苗的人待在一起，71%家長計畫讓孩子們戴口罩上課，35%家長希望孩子們在戶外也要戴口罩。

該問卷也調查了民眾對室內口罩令和疫苗規定的看法，71%家長支持學校頒布室內口罩令，61%人表示應規定兒童接種新冠疫苗；數據顯示，77%兒童已完全接種，15%兒童部分(partially)接種，6%一劑未打。

近八成的家長也很擔心孩子們開學後的飲食、睡眠、運動等作息，怕他們無法適應學校生活，或平衡學習壓力，對此MedStar醫療系統亞歷山卓市部門的醫療主任亞當斯(Gillian Adams)說，提前讓孩子知道開學可能遇到的狀況，包括會遇到新同學、老師，疫情現況，戴口罩的意義，以及返校的各項流程等，讓他們有心理準備，從而減少焦慮。

亞當斯也建議家長在開學前夕幫助孩子建立規律作息，培養他們合理利用時間，形成好習慣，讓返校的適應與轉換更順利，同時也教導他們靈活應對不同情況，包括校車晚點、同學沒到校上課、代課老師的調動等。

焦慮、抑鬱等心理狀態也可能影響身體健康，可能出現的症狀包括失眠、嗜睡、肚子痛、頭痛、身體痠痛等，家長除了要增加與孩子的溝通，也要留心觀察子女的健康狀態。

亞當斯鼓勵家長與孩子一起慶祝開學，「讓暑假有個完整、美好的結束，有助於他們期待新的開始」，可以陪孩子佈置房間，整理書桌，準備學習用品，帶領他們以積極的心態面對新學年。

口罩 亞當斯 疫苗

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