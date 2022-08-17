華府實習計畫 資助商家雇用學生

華府今年推出「高級實習計畫」，為商家和學生們搭橋，幫助學生適應社會職場，也為商家增添勞動力。（華府公校提供）

華府 今年推出學生實習計畫 ，幫高中生與商家搭橋，藉此加速年輕人的求職流程，增加就業 機會，同時也給本地商家添補勞動力，活絡經濟，該項目19日即將截止，各商家業主本周仍可申請加入。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，「進階實習計畫」(Advanced Internship Program)將資助商家支付薪資給實習學生，該計畫共支持330名高中生，讓他們在實習中培養實務能力，發現興趣愛好，明確未來職業規畫或求學深造的目標，在疫情後更快適應從學校到社會的過度，同時也能賺取工資，體驗社會職場生活，一定程度上活絡地方經濟。

「進階實習計畫」今年春季啟動，目前已有31個商家參與，有意通過此項目實習的高中生，須在學校參加特定的職業技能培訓，該培訓屬於華府「職業與技術教育」計畫的一部分；學生可通過學校申請實習機會，每周工作八至12小時，參加學生除可賺取工資，也可獲得大學學分，將職業與學習更緊密結合。

市府表示，商家們在19日前仍可申請加入「高級實習計畫」，為拓展實習機會的多元性，覆蓋更多領域，市府鼓勵以下領域的商家和服務機構參與，包括建築、藝術與傳媒、商務管理和金融、工程、醫療科學、旅遊業、信息科技、法律與公共安全等，詳情和申請可登錄：https://bit.ly/3bWna9F。