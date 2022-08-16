維州費市校區附近 22日起恢復超速照相

費爾法克斯市22日開學，校區測速照相機同日啟動。（費爾法克斯市警方提供）

維州 費爾法克斯市(Fairfax City)警方15日提醒民眾，從22日開始，全市校區附近的測速照相機將恢復運作，除了固定的測速照相機，警方也將在施工地帶使用可移動的測速儀，提醒駕駛員提高警惕，並遵守交通規則，違法者最高將罰100元。

費爾法克斯市去年就已在各公校 校區加裝測速照相機，包括費郡(Fairfax County)兩所公校Woodson高中和Frost初中附近的主要路段，Old Lee高速公路、236號公路、Jermantown路等；校區附近和施工路段也將有執法人員持移動測速設備來監督交通，保護師生、家長和道路維修團隊的安全。

警方表示，全市共有12個校區已安裝測速照相機，附近也配有交通指示牌，會閃黃燈提醒駕駛員已進入執法區域，須減速慢行，並注意行人，部分路段也降低限速，並設路牌提醒車輛禮讓師生、校車。

此前維州不像相鄰的華府和馬州 ，在道路安裝測速照相機，因部分立法者提出隱私顧慮，但2020年維州通過相關法案，允許學校區域和施工地帶安裝固定測試照相機，加強執法，保護師生安全。

根據費爾法克斯市的規定，若行駛速度比限速高10哩，駕駛將收到罰單，最高100元。

今年6月，費郡的兩名女學生在過馬路時被超速車輛撞死，另有三人受傷，此事引發家長、立法者、教育從業者和執法部門等多方討論，費郡政府也加強推動校區限速的試行項目，並考慮效仿費爾法克斯市安裝測速照相機。