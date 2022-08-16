開學在即 華府公校大量維修未完成 「難讓學生返校」

在開學不足兩周之際，華府公校仍有大量維修工作尚未完成。（取自斯里夫曼推特）

距離新學年開學日已經不到兩周，但華府 市議會近日審查發現，公校 系統(DCPS)尚未準備好迎接新學期，學校有大量設備需要修理，甚至屋頂漏水、黴菌等問題都還未處理，立法者批評公校準備不充分，當前情況根本無法開學，不少家長也對此感到難以置信。

華府市議員斯里夫曼(Elissa Silverman)等人近日到華府公校檢查開學準備工作，但卻發現公校存在屋頂漏水、水管破裂或產生黴菌等問題，此外部分教學樓的廁所也存在多年未解決的排水問題，她擔心學生返校前無法完成所有的維修。

華府公校將在8月底開學，但斯里夫曼也發現，冷、暖氣系統相關的維修表單上，仍有大量代辦事項和修補任務未完成，「華府的夏季通常要到9月底或10月初才結束，無法想像若沒有空調，學生返校後將如何上課。」

市府負責管理公校維修的總務局(Department of General Services)通過聲明表示，目前仍在與華府公校系統協調安排優先維修事項，「還好今年市長提供公校額外資金，華府公校的工作重點也有調整，其實今年已完成比往年同期更多的工作。」

總務局表示，華府公校今年夏天有874項維修任務要完成，「我們已在日夜趕工，確保兩周後學生能順利返校。」

不過市議員懷特(Robert White)還是擔憂新學年無法順利展開，因此計畫提出資金補助方案，加速公校的維修進程；市議員喬治(Janeese Lewis George)也授權了「緊急安全返校法案」(Emergency Back to School Safely Act)，要求華府公校系統和市總務局在19日前必須提交冷暖氣、空調過濾器等關鍵設施的維修進度。

不少家長聽聞此事後也表示難以置信，但部分人則表示理解，稱公校教職員嚴重短缺，許多工作都延後或無人監督，家長們都不太放心讓孩子返校，假使未來兩周工程進度趕不上，部分家庭考慮自己在家教書(home-school)或讓孩子線上學習。