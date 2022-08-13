資金緊 人力缺 華府多家餐廳熄燈 有開業4個月就倒閉

因物價上漲，經營成本大增，人手又非常稀缺，無法提供正常服務，華府多家餐館近日熄燈。（記者張筠／攝影）

新冠疫情 改變民眾生活習慣，近期還有物價上漲、人力緊縮等問題，導致各地商家經營更加困難，華府 本周多家餐廳熄燈，其中包括經營未滿一年的新餐廳，還有營運多年的食品公司，多數業者表示因資金不足、經濟不穩定而不得不忍痛關門，也有業者表示，雖然已堅持兩年多，但看不到榮景希望，因而決定放棄。

近期熄燈的華府餐廳包括僅經營七個月的韓國餐廳Magpie and the Tiger、四個月前在國會山莊附近新開的高檔餐廳Newland，已經營多年專做泡菜和醃製食品的Number 1 Sons公司也表示，28日、29日將是該公司最後一次向當地農夫市場(farmers market)供應食品。

由於物價上漲，經營成本大增，而人手又非常稀缺，商家們無法提供正常服務，加上整個經濟環境不穩定，租金 調漲壓力大等多種原因，讓許多餐飲業者承擔不了重重壓力。

墨西哥餐廳Espita計畫在13日暫關，下個月重啟，這期間讓員工休息調整，店主也趁機思考未來發展方向，Bad Saint、3 Stars Brewing、Green Hat Gin三家店則在7月宣布熄燈。

協助經營Magpie的田凱文(Kevin Tien，音譯)表示，餐廳關門的原因複雜，包括人力成本、政府執照等都令經營者頭疼，「雖然餐廳可能在某一時間段吸引許多食客，但服務和食品質量要始終維持在一個水平相當困難。」

除了資金困難，還有商家因租約談不攏而被迫搬遷，華府聯合市場(Union Market)的Rappahannock Oyster Bar業者克考斯頓(Travis Croxton)說，由於租約到期，「房東兩個月前就通知我們搬遷，因此不得不在8月底熄燈」，該店財務狀況良好，即使疫情衝擊也堅持至今，近期甚至生意比以往更好，「很無奈收到這樣震驚的消息。」

部分商家通過轉換經營模式來維生，喬治城(Georgetown)的啤酒店Church Hall已改為Clubhouse，白天以咖啡廳運營，晚上則為允許滿23歲消費者進入的酒吧。

餐飲行業的分析師表示，除了店面本身的成本增加業主壓力，Ubers等服務漲價也導致商家更難生存，食客不願坐車進市區消費，商家提供外送的成本提高，生意因此越來越難做。

此外，很多業者兩年多來舉步維艱，嘗試過各種方法，情況仍不見好轉，最終承受不了壓力，選擇熄燈歇業，許多消費者兩年多來因為防疫壓力增加而脾氣暴躁，對服務人員發火，導致越來越多餐飲從業者辭職，惡化了人力問題，導致惡性循環。