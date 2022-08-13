華府美食周8.15登場 160餐廳端出特色餐

華府餐廳美食周15日登場，逾160家餐廳推出性價比高的特色套餐，刺激消費，恢復經濟。（記者張筠／攝影）

華府 夏季「餐廳美食 周」(DC Restaurant Week)15日恢復舉辦，該活動不僅讓食客以低價體驗高檔餐廳，同時藉此振興小商家生意，協助疫後復甦，市府也期望該活動吸引更多民眾返回市中心，提升辦公樓的使用率。

華府每年舉行兩次「餐廳美食周」，今年夏季的活動從15日延續至21日，大華府逾160家餐廳參與，推出性價比很高的套餐，午餐每人25元，包括前菜、主菜和甜品，晚餐有40元和55元兩種選擇，包括前菜、雙主菜和甜點。

餐廳美食周主推堂食，不過許多業者也推出外賣促銷活動，包括70元和100元的兩人套餐，以及140元和200元的四人套餐；大華府地區匯聚多族裔移民，因此囊括法國、希臘、土耳其、義大利、南韓、日本等世界各地美食。詳情：https://bit.ly/2Qzfrxs

華府負責規畫與經濟發展的副市長法奇科(John Falcicchio)說，該活動是大華府居民和遊客品嚐當地多元美食的好機會，目前華府餐飲業已逐漸從疫情 中恢復，但數據顯示，2019年全市有約5萬4000個餐飲業的崗位，疫情期間流失將近一半，目前仍比疫情前少1萬5000個，經濟復甦前路漫漫。

2019年華府的遊客和商務人士曾創紀錄達2500萬人，但去年僅有1800萬，市府的稅收也未恢復至疫情前的水平。

法科奇說，華府餐廳經營的好壞與地理位置緊密相關，疫情爆發後，住宅區附近的餐廳生意更好，但市中心的上班族僅剩四成，附近多數餐廳生意也因此每況愈下，「餐廳周也就成為吸引民眾重返市區的活動，同時也促使商家推陳出新。」

法科奇說，市府期望在勞動節(Labor Day)前能吸引更多人回到辦公室上班，最終讓市中心建築物的利用率達75%；市府現也在調查各辦公樓的使用情況，制定新方案，包括將辦公空間改為住宅使用，有助於推動更多商業活動，擴增住房資源，幫助民眾提高生活質量，從而刺激消費，同時也為市府創造更多稅收。

維州亞歷山卓市(Alexandria)近期也將舉行夏季餐廳周，逾60家餐廳將在19日至28日推出每人25元、35元、45元的套餐。詳情：https://bit.ly/3zSB04J