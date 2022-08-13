馬州蒙郡郡長初選 發現漏計102張選票

馬州 蒙郡(Montgomery County)郡長初選結果懸而未決，蒙郡選舉委員會11日晚又發現102張未統計的選票，共來自九個投票 站，選舉官員12日將這些選票納入統計，而此事無疑加劇激烈選情，官方選舉結果公布日期也因此再度推遲。

蒙郡郡長民主黨 初選中，爭取連任的現任郡長艾瑞奇(Marc Elrich)和布萊爾(Daivd Blair)僅差42票，雖然艾瑞奇已自稱勝利，但略遜一籌的布萊爾已申請重新計票。

正當郡府準備開始推動重新計票，蒙郡選舉委員會代理主任麥克勞芬(Alysoun McLaughlin)11日晚宣布，在審核統計結果時，又發現了102張「從未開封的選票」，「審計官員隨機抽出一個信封審查，結果發現102張選票未被統計」，因此部分統計工作要重新進行，並再度核查，預計正式的選舉結果將再延遲公布。

麥克勞芬通過聲明向公眾致歉，「很抱歉事到如今才發現遺漏的選票，但我們仍要向公眾強調，蒙郡的選舉審核工作就是為發現類似情況，及時糾正調整，確保最終選舉結果準確無誤。」

不過此事也引來民眾的批評，有選民表示，這樣的疏忽令人不安，不僅讓人質疑選舉的安全性，在競爭者票數差距甚微的時候，更可能導致結果翻轉。