我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

馬州工廠又出包 逾億劑嬌生疫苗銷毀

記者張筠／馬州報導

馬州巴爾的摩的一家疫苗工廠近日因產品質量有問題，不得不銷毀1億3500萬劑嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗，這也是該工廠再次爆出疫苗不過關的情形，嬌生公司正與該工廠進行解約，此事件也加劇美國乃至全球疫苗的供應緊張。

國會疫苗領導小組11日宣布了上述事件，今年5月該小組發布報告，說明位於馬州巴爾的摩的Emergent BioSolutions疫苗工廠曾銷毀4億多劑新冠疫苗的原因，這批疫苗是在2021年8月至今年2月期間生產，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)因發現該工廠存在污染問題，2021年初曾予以關閉，同年8月才允許恢復生產疫苗。

如今該工廠再度爆出疫苗質量不過關，銷毀大量疫苗導致美國乃至全球疫苗供應緊張；嬌生公司11日發表聲明稱，目前正在終止與Emergent BioSolutions工廠的協議，自工廠重啟以來，其生產的疫苗都被分開擱置，尚未進入市場，因此對公共衛生及民眾安全沒有危害。

Emergent BioSolutions對所面臨的挑戰「保持開放態度」，表示嬌生公司在該工廠首次出現問題後加強了管理控制，並負責了今年初以前的所有疫苗生產。

嬌生疫苗是美國一年多前首批授權的三種新冠疫苗之一，不過自從小部分接種者出現血栓後，政府便開始嚴格限制此種疫苗的使用。

疫苗 嬌生 馬州

上一則

警查懷州車禍 追出聖塔克拉拉冰毒毒窟

下一則

男子混入學校懇親活動誘拐學童 家長示警逮捕他

延伸閱讀

美國猴痘破1萬例 紐約州是最大熱點 懷州唯一零感染

美國猴痘破1萬例 紐約州是最大熱點 懷州唯一零感染
市府幼兒新冠疫苗接種站下周關閉

市府幼兒新冠疫苗接種站下周關閉
紐約恐有數百名小兒麻痺潛伏患者

紐約恐有數百名小兒麻痺潛伏患者
北韓不打疫苗 宣布戰勝新冠 金正恩曾高燒染疫

北韓不打疫苗 宣布戰勝新冠 金正恩曾高燒染疫
芝加哥公校防疫新規 3人確診全班戴口罩

芝加哥公校防疫新規 3人確診全班戴口罩

熱門新聞

提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

2022-08-10 02:05
密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判