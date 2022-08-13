馬州工廠又出包 逾億劑嬌生疫苗銷毀

馬州 巴爾的摩的一家疫苗 工廠近日因產品質量有問題，不得不銷毀1億3500萬劑嬌生 (Johnson & Johnson)新冠疫苗，這也是該工廠再次爆出疫苗不過關的情形，嬌生公司正與該工廠進行解約，此事件也加劇美國乃至全球疫苗的供應緊張。

國會疫苗領導小組11日宣布了上述事件，今年5月該小組發布報告，說明位於馬州巴爾的摩的Emergent BioSolutions疫苗工廠曾銷毀4億多劑新冠疫苗的原因，這批疫苗是在2021年8月至今年2月期間生產，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)因發現該工廠存在污染問題，2021年初曾予以關閉，同年8月才允許恢復生產疫苗。

如今該工廠再度爆出疫苗質量不過關，銷毀大量疫苗導致美國乃至全球疫苗供應緊張；嬌生公司11日發表聲明稱，目前正在終止與Emergent BioSolutions工廠的協議，自工廠重啟以來，其生產的疫苗都被分開擱置，尚未進入市場，因此對公共衛生及民眾安全沒有危害。

Emergent BioSolutions對所面臨的挑戰「保持開放態度」，表示嬌生公司在該工廠首次出現問題後加強了管理控制，並負責了今年初以前的所有疫苗生產。

嬌生疫苗是美國一年多前首批授權的三種新冠疫苗之一，不過自從小部分接種者出現血栓後，政府便開始嚴格限制此種疫苗的使用。