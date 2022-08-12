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華府2藝術家作品展 從遠方來的人開鑼

記者張筠／華盛頓報導
弗萊明（右）與伍德福（左）2019至2021年環遊美國，近日在華府喬治城推出藝術展，通過藝術分享他們兩年來的見聞。（取自展覽網站）
弗萊明（右）與伍德福（左）2019至2021年環遊美國，近日在華府喬治城推出藝術展，通過藝術分享他們兩年來的見聞。（取自展覽網站）

華府喬治城(Georgetown)近日推出「從遠方來的人」(People from Away)藝術展，當地藝術家弗萊明(Kate Fleming)和搭檔攝影師伍德福(Tom Woodruff)將過去兩年間遊走50州經歷所創造的作品將在活動中展出，其中包括新冠疫情中的見聞，他們用繪畫和照片帶參觀者深入認識美國，並回顧過去兩年，思考未來發展。

弗萊明和伍德福在2019年至2021年遊走美國50州，即使在疫情最嚴峻的期間他們也步履未停，「新冠疫情反而給我們的藝術創作和攝影帶來更多靈感，也留下了如今看來彌足珍貴的東西。」

「我們的性格相似，時刻準備好要旅行到更遠的地方見識不同的生活和文化，希望更深入、全面了解美國，而每趟旅行都充滿意想不到的收穫」，弗萊明和伍德福的許多作品配有日記短文，其中2020年3月疫情最嚴重時的幾幅作品中，特別註解「有人走過來對我們說話，距離好近，甚至能感覺到對方的呼吸，太嚇人了。」

另一幅2021年5月的作品中，描繪了加油站的繪畫旁寫著「喉嚨痛實在太可怕了」；該展覽囊括風景攝影、實物繪畫等，題材多元，給觀眾提供多元的思考角度，他們在旅行結束居家隔離時還創作了一系列作品，包括對衛生紙的一套特寫繪畫。

弗萊明在兩年旅行中創作了194幅繪畫，伍德福則按下了5萬多次快門，他們的特色展覽「從遠方來的人」在喬治城舉行，展出兩個人近一半的作品，即日開放至9月11日，每周三至周日下午1時至晚上7時，地址：2906 M St NW, Washington, DC 20007。

疫情 攝影 加油站

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